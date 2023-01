GF Vip 7, Micol Incorvaia sotto i riflettori così come il suo rapporto con Edoardo Tavassi, a metterci il carico sopra è stata Antonella Fiordelisi che ha confermato alcune idee espresse da Clizia, la sorella di Micol, entrata lunedì nella Casa. La compagna di Paolo Ciavarro è entrata in tono polemico e a gamba tessa sul rapporto della sorella e Tavassi. Secondo il suo punto di vista, Edoardo si sarebbe un po’ allontanato da sua sorella Micol.



Il motivo? Sembra che Clizia abbia notato uno strano e particolare atteggiamento del giovane nei confronti di Nicole Murgia. Ha raccontato a tutti: “Da parte della Murgia c’è tanta malizia. Se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol la Murgia non fa queste cose. Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento?”.

GF Vip 7, Antonella Fiodelisi avverte Micol: “Attenta a Nicole”



E ancora: “Eravate bellissimi insieme e vi ho sempre supportato, ma nelle ultime settimane mi sembrate un po’ persi. C’è amicizia o altro?”. A quel punto, Edoardo Tavassi, imbarazzato per la scenata, ha tranquillizzato Clizia dicendo: “Con Nicole siamo solo amici, si fa per scherzare. A me Micol piace tanto. Non ci siamo sparati parolone grosse perché la vita vera è fuori, non qua dentro. Lei mi dà tanta leggerezza“.



Ma a Nicole non crede neppure Antonella cha ha deciso di dire la sua a Micol: “La cosa che ho visto con Edoardo non mi è piaciuta nei tuoi confronti, se ti devo dire la verità. Dato che tu non sei ancora innamorata di lui, hai avuto una reazione diversa. Se io fossi stata la fidanzata di Tavassi, l’avrei distrutta. Se vi sto dicendo che non mi fido c’è un motivo, no?”.



Quindi ha continuato: “Però a volte sei un po’ ingenua. Ingenua non è una cosa brutta, perché anche io sono ingenua. Ragazzi svegliatevi, avete più di trent’anni. Tavassi svegliati!”. Sarà la fine dell’amicizia con Nicole?