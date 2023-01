Caos al GF Vip 7, l’ annuncio choc. Un caso che ha fatto molto discutere al GF Vip 7 e su cui si è tornato a parlare sui social. Un televoto flash ha decretato per il concorrente l’eliminazione dal reality show e sull’argomento il noto stylist ha voluto dire qualcosa.

L’annuncio di Giovanni Ciacci sul caso di Marco Bellavia. Parole di scuse da parte dell’ex concorrente del GF Vip 7: “Non mi sono proprio accorto, te lo giuro”, e ancora: “Non direi mai una cavolata. Secondo me, mia opinione, io l’ho vissuta male per la nomination ricevuta da lui, e gli ho risposto in una certa maniera per quel motivo. Pensavo l’aveste messo voi come disturbatore… Il dramma è precipitato in una notte, e mi spiace tantissimo. Ero in nomination con lui, e magari sarebbe comunque andata così”.

Leggi anche: “Sto male”. Giovanni Ciacci choc, la confessione fa preoccupare il pubblico





L’annuncio di Giovanni Ciacci sul caso di Marco Bellavia: “Pubblicherò tutto”

Le scuse di Giovanni Ciacci non sono riuscite a calmare la situazione e dopo diversi mesi, lo stylist ha annunciato sui social la situazione attuale attravero un lungo post condiviso su Instagram: “In moltissimi ancora mi scrivete del Caso Bellavia dove tutti, forse troppi hanno messo bocca. Sono stato tacciato di bullismo ( parola che non mi appartiene )”. Giovanni Ciacci ha proseguito: “Quali sono gli atti dove io (ed aggiungo anche gli altri componenti della Casa) avremmo bullizzato Marco? Per quello che riguarda me, partecipando ad un gioco ad eliminazione (come da regolamento ) cercavo di eliminare un concorrente che gareggiava come tutti gli altri”. E ancora dettagli sul caso di Marco Bellavia. (“Ti vogliamo morto, sotto terra”. Choc al GF Vip, emergono fatti orribili contro Ciacci).

“Perché parlate di Marco Bellavia malato di depressione e quindi bullizzato perché depresso? Cosa è stato fatto a Marco di così abominevole da essere bullizzati e bersagliati sui social? Secondo dichiarazioni da lui fatte (Pomeriggio Cinque e altre testate) non ha sofferto di depressione nella Casa o ha subito bullismo. Ma ha avuto un crollo dovuto alla mancanza di sonno e panico da televoto”.

Un post decisamente lungo che così è proseguito: “Se ho offeso Marco in qualche maniera chiedo nuovamente scusa. Forse dopo le dichiarazioni fatte da lui, qualcuno deve chiedere scusa a me e agli altri concorrenti che hanno subito, intimidazioni, offese, minacce di morte e altro tramite social e tramite stampa”. E in ultimo lo stylist ha reso noto che si tratta di una “lunga battaglia, ma doverosa”, sottolineando come per lui il caso Bellavia sia chiuso “ma non nelle sedi legali (…). Pubblicherò tutto, nomi e cognomi .. io qualche dubbio e sospetto inizio ad averlo”.