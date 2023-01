GF Vip 7, la puntata di ieri sera si è aperta con un colpo di scena: Alfonso Signorini ha lasciato gli inquilini senza parole annunciando la notizia bomba che dalla mattina di lunedì e per tutto il giorno ha campeggiato sui tg. Nella puntata di ieri intanto si è arrivati all’eliminazione di Dana Saber come, per altro, previsto dai sondaggi. Una decisione che diviso il pubblico. Tra chi difende Dana c’è chi la attacca: “Sta Dana da quando è entrata ha attaccato tutti senza motivo e ora le altre dovrebbero piangere?”.



E ancora: “Antonella scusami ma perché non te ne esci anche tu che ci stai sul caaaaazz a tutti? É durata come un gatto in tangenziale e ovviamente poteva essere amica solo a te falsona”. Prima della puntata, come detto, Alfonso Signorini ha voluto informare i gli inquilini.

GF Vip 7, Alfonso Signorini annuncia la cattura di Messina Denaro



Ha spiegato il conduttore: “Pensate che oggi c’è stato un grandissimo colpo da parte dei carabinieri, della nostra bene emerita arma, che dopo ben trent’anni di latitanza hanno catturato il numero uno dei latitanti dei boss”. Prima di annunciare il nome, il conduttore si è fermato per vedere la reazione dei Vipponi e ha chiesto: “Chi?”.



Nessuno di loro però sembrava saper rispondere, a giudicare dal silenzio e dalle espressioni, se non Daniele Dal Moro che ha risposto: “Matteo Messina Denaro”. Signorini ha confermato e in studio si è sollevato un grande applauso da parte del pubblico. Prima dell’inizio ufficiale della puntata Alfonso Signorini ha voluto dedicare anche un pensiero Gina Lollobrigida.



E tanti hanno voluto fare lo stesso sui social. Scrive un’utente: “Una volta – Gina Lollobrigida – cita un detto molto veritiero: Fai il cinema- e domani ti conoscono tutti – fai l’arte e verrai conosciuto tra 300 anni!”- ed è così anche per chi ha fatto spesso GF ecc – che parlano male di Nikita perché non sa recitare- e non sa giocare sporco- e sportiva e artista – e deve tutto a se stessa!- Grazie a Gina Lollobrigida di averci lasciato dei tesori inestimabili – che tu possa riposare in pace”.