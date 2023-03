GF Vip 7, George Ciupilan è intervenuto dopo gli ultimi fatti che hanno coinvolto Nikita Pelizon: l’ex concorrente non ha avuto peli sulla lingua. George ha lasciato ormai da mesi la casa del Grande Fratello e non sono senza polemiche, tra tutte la video visita ricevuta dal padre lo scorso novembre. Un rapporto difficile, come aveva avuto modo di raccontare, “La notte piangevo perché volevo mia madre. Mio padre mi diceva: “Basta, altrimenti ti tiro uno schiaffo”. Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo forse la sera, incavolato”.



“Non ho bei ricordi. Non voglio dire tutto perché non riesco a essere così cattivo. Non porto rancore, è andata così”. Del padre ha posi detto: “Non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita, non voglio essere così”. Dopo aver visto il padre George era crollato in lacrime aggiungendo: “Voglio stringere la mano a mio padre, non ho problemi, non serbo rancore”.

GF Vip 7, George Ciupilan difende Nikita Pelizon e attacca i vipponi



Una decisione che non era piaciuta al pubblico. “Ma perché questa insistenza col padre! Potevano fermarsi alla sorpresa della mamma, fargli sentire il padre dopo che George ha raccontato l’inferno che gli ha fatto passare e che non voleva più né vedere né sentire è stata proprio una mancanza di umanità. Una sorpresa dovrebbe far piacere e non risvegliare ricordi brutti che un ragazzo di soli 20 anni vorrebbe tanto dimenticare”.



Come a George Ciupilan non è piaciuto il modo in cui è stata trattata Nikita Pelizon nell’ultima puntata del GF Vip 7. “Quando vedi una compagnia tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista…Si capiscono tante cose. E una di queste è la sua forza di resistere ancora. Brava Nikita!”, ha scritto su Twitter.

Le polemiche erano state feroci anche su Instagram: “Onestamente, questi ragazzi sono molto cattivi, non si sono nemmeno congratulati con lei perché vogliono solo essere quelli che vincono che tipo di essere umano sono a parte il non essere d’accordo con certe cose che accadono lì, devi avere un po’ di empatia e rispetto per gli altri Inoltre, con tutto il cuore, vorrei che Nikita vincesse dopo tutto il bullismo, tutto il danno che le è stato fatto è l’unica cosa che merita di essere la vincitrice, sono felice per lei”.