Edoardo Tavassi è uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la puntata in prima serata andata in onda lunedì 27 marzo, il fratello di Guendalina Tavassi è approdato in finale raggiungendo le amiche Oriana Marzoli e Giaele De Donà e la fidanzata e Micol Incorvaia.

I due hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. Sono entrati nel corso del reality show e il fratello di Guendalina ha fatto di tutto per conquistare la sorella di Clizia. Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van.

Edoardo Tavassi si taglia la barba ed è irriconoscibile

Dopo la lite al GF Vip 7 la concorrente ha anche parlato del possibile futuro della coppia spiazzando tutti. “Sarà strano perché ora sono abituata a vederlo tutto il giorno, quando tornerò a Milano ci vedremo due tre volte al mese”, ha detto la Incorvaia. A quel punto Oriana ha chiesto: “Ma no, come solo tre volte al mese?”. “Lei può venì pure a Roma, viene a casa, le do le chiavi, può fare come le pare“, ha detto Edoardo Tavassi.

“Sì ma è vero, però ho tutta la mia vita a Milano, i miei amici, le mie cose. E poi mi fa paura sinceramente“, ha risposto Micol al fidanzato. Alcuni fan hanno ironizzato dicendo che Micol ha litigato con Edoardo Tavassi perché si è fatto la barba e ora è irriconoscibile. Sui social molti fan del GF Vip hanno pubblicato le foto del nuovo look del vippone. “Oddio ma chi è?”, “Noooo ma Tavassi si è tagliato la barba perché?“, “Tavassi senza barba sembra che porta la dentiera o sbaglio?#gfvip”, Oddio raga scusate ma perché tavassi si è rasato la barba!?”, hanno commentato sui social.

Durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi aveva rasato i capelli. Il fratello di Guendalina era stato messo alla prova per permettere ai compagni naufraghi di poter mangiare piatti prelibati. In qualità di leader, insieme a Carmen Di Pietro, era stato costretto a decidere se accettare o meno la proposta di Ilary Blasi. Ovviamente aveva detto sì, e così Carmen Di Pietro, macchinetta alla mano, lo aveva rasato.