Novità sul GF Vip 7 e Alfonso Signorini. Mediaset ha preso la sua decisione sul futuro del reality show di Canale 5 e il pubblico è rimasto subito sorpreso. In queste settimane erano uscite fuori diverse voci sul programma di Canale 5, ma adesso possiamo darvi praticamente l’ufficialità. A parlare in queste ore è stato infatti l’amministratore delegato del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, il quale ha catalizzato l’attenzione sulle trasmissioni e non poteva certamente non nominare il Grande Fratello Vip, una delle principali in assoluto.

Non solo GF Vip 7 e Alfonso Signorini, infatti nelle scorse ore Mediaset tramite le dichiarazioni del figlio di Silvio Berlusconi ha fatto sapere che ritornerà un programma molto apprezzato. Il giornalista Candela era stato uno dei primi a rilanciare la notizia: “Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa”. Quindi, dopo appena un anno di stop, è stata smentita la cancellazione definitiva del reality show estivo e il pubblico può festeggiare. Filippo Bisciglia tornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori.

Leggi anche: “Non è possibile”. Richiesta del GF Vip 7, Daniele Dal Moro sbrocca contro la regia





GF Vip 7 e Alfonso Signorini, la decisione Mediaset sulla finale

In molti avevano ipotizzato che la fine del GF Vip 7 di Alfonso Signorini fosse abbastanza imminente. Mediaset non aveva fatto sapere nulla, quindi per quanto riguarda la conclusione del programma sembrava possibile la programmazione della finalissima in un giorno del mese di dicembre. Invece ora è cambiato definitivamente tutto, stando alle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato una nuova data per la fine dei giochi. E ha anche detto qualcosa in merito alla messa in onda de L’Isola dei Famosi.

Dunque, il GF Vip 7 non finirà a dicembre e la finale non è affatto vicina. Secondo quanto rivelato dai vertici di Mediaset, Signorini andrà avanti ancora per diversi mesi. Si farà tutto l’inverno e poi anche la primavera, visto che l’atto conclusivo dovrebbe verificarsi ad aprile 2023. Successivamente prenderà in mano le redini Ilary Blasi, che condurrà L’Isola dei Famosi. Grande attesa anche per la conduttrice televisiva, che tornerà a lavorare dopo mesi al centro del gossip a causa della separazione con il marito Francesco Totti.

E nelle ultime ore nella casa la regia ha detto a Daniele Dal Moro: “Daniele, vieni in confessionale?”. Ma proprio in quei secondi aveva iniziato a fumare. Con la sigaretta appena accesa ha dato vita ad una reazione furibonda, in particolare ad un gesto di stizza, e ha esclamato: “Dai, un secondo”. Allora l’autore è sembrato quasi spaventato da quell’atteggiamento del gieffino e ha risposto: “Ok, aspettiamo un attimo”.