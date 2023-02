Al GF Vip 7 Alfonso Signorini non risparmia una frecciata a Chiara Ferragni recente co conduttrice del festival di Sanremo insieme a Amadeus e Gianni Morandi. È successo tutto verso al fine della puntata quando Giulia Salemi è entrata in studio con il suo consueto tablet. Giulia Salemi che è alle prese con un momento personale difficile: la sua storia con Pierpaolo Pretelli infatti sta vivendo un momento di crisi: a raccontare tutto ci ha pensato lei sollevando non pochi mugugni.



“Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”. Poi, dopo la puntata, i due si sono ritrovati al GF Vip Party per gli ultimi saluti prima di concludere la puntata. Ma perché Alfonso Signorini avrebbe attaccato Chiara Ferragni?

GF Vip 7, Signorini contro la Ferragni: “Hai copiato Giulia Salemi”



Presto detto: in questa edizione 2023 Giulia Salemi è stata ribattezzata ‘La bastarda con il tablet’, il suo compito è quello di selezionare e leggere i tweet degli utenti per commentare quello che accade nella casa. Ed è un po’ quello che ha fatto Chiara Ferragni durante l’ultima serata del Festival. Particolare che non è sfuggito ad Alfonso Signorini che non ha perso tempo per tirare le orecchie alla moglie di Fedez.



“Bastardina col tablet molto copiata – esordisce Alfonso Signorini riferendosi a Giulia Salemi -, non voglio dire di più ma molto copiata. Chi ha orecchie per intendere intenda”. E pare che dalle parti di Milano abbiano capito benissimo sebbene, fino a questo momento, non ci sia stata una risposta diretta da parte della controparte.



Che Alfonso Signorini non faccia sconti a nessuno questo è chiaro e Oriana Marzoli ne sa qualcosa. “Oriana guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi. Non è un bel gesto Oriana, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”, ha attaccato in diretta. Parole hanno diviso il pubblico con una parte con continua a sostenere la modella.