GF Vip 7, lo staff di George Ciupilan solleva dubbi sulla nomination: per Alfonso Signorini grane in arrivo. George è stato spesso criticato dai sui coinquilini che non sempre hanno apprezzato il suo carattere taciturno. Eppure proprio per questo è entrato nel cuore dei fan che lo hanno difeso dalle ‘sorprese’ organizzate dalla produzione. Era successo a novembre quando al ragazzo era stata mostrata una clip del padre. I suoi genitori si separarono quando aveva un anno, suo papà sparì, mentre sua madre andò in Italia per provare a cambiare vita e a costruire un futuro per il figlio.



Poi un mese dopo Alfonso Signorini aveva pensato bene (o male) di far entrare l’ex fidanzata Samara. I due hanno avuto una relazione breve ma ricca di emozioni e sentimenti, come da lei raccontato in diretta: “So che non avrei voluto vedere me ed è passato un sacco di tempo. No ci siamo nemmeno salutati prima che tu entrassi qui”.

GF Vip 7, dubbi sulla nomination di George Ciupilan



“Ma io ti ho seguito e mi sono legata al tuo percorso. Non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana. Corta ma vissuta parecchio”. Una storia che lo aveva fatto soffrire come soffrono ora i suoi fan che sollevano dubbi sulle nomination “Fatto strano, cade a tre. Per la prima volta contro Nikita, la sua amica. Strano, molto strano”.



Secondo quanto rivelato, George Ciupilan è l’indiziato numero uno ad essere eliminato dal televoto nella prossima puntata in diretta, prevista nella serata di lunedì 30 gennaio. Contro di lui ci sono due vippone molto apprezzate dal pubblico, Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli. E le due ragazze non dovrebbero avere problemi rilevanti a salvarsi. Soprattutto la modella originaria di Trieste sembra avere un vantaggio schiacciante, dato che ben il 48% dei votanti ha deciso di volerla ammirare ancora nella casa.



Per quanto riguarda Oriana Marzoli, dovrebbe ottenere il 33% delle preferenze, mentre per George si profila la sua eliminazione dal reality show col 19%. Staremo a vedere se queste previsioni saranno confermate dai dati reali, che saranno diffusi in puntata lunedì prossimo.