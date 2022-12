Bomba sul GF Vip 7. Alfonso Signorini ha convinto un grande cantante a diventare nuovo concorrente del reality show di Canale 5. A confermare tutto in anteprima assoluta è stato il sito TvBlog, che ha riportato il nome e cognome del prossimo vippone che entrerà nella casa più spiata d’Italia. Si sarebbe anche già saputo il giorno esatto del suo approdo, quindi presumibilmente ha già iniziato la quarantena per evitare qualsiasi rischio legato al coronavirus, già entrato purtroppo nelle scorse settimane.

Tra l’altro, il famoso in questione per accettare le lusinghe del GF Vip 7 e di Alfonso Signorini avrebbe fatto delle rinunce clamorose pur di diventare nuovo concorrente. Intanto, c’è altissima tensione nella casa più spiata d’Italia con Antonella Fiordelisi finita nel mirino di diversi compagni di avventura. L’ultima in ordine di tempo è stata Giaele De Donà, che ha invitato Micol Incorvaia e Oriana Marzoli a seguire il suo piano, ovvero quello di iniziare ad ignorare completamente la partner di Edoardo Donnamaria.

GF Vip 7, Alfonso Signorini ha scelto un nuovo concorrente: chi è

Un nome top quello che si appresa ad accogliere il GF Vip 7, con Alfonso Signorini che non poteva certamente essere più felice di così. Il nuovo concorrente, salvo improbabili colpi di scena, stando a quanto scritto da TvBlog raggiungerà quelli che diventeranno i suoi nuovi coinquilini a partire dalla puntata in diretta di lunedì 12 dicembre. Il cantante, pur di dire sì al conduttore televisivo, avrebbe cancellato impegni professionali rilevanti che aveva già preso prima di apprendere questa notizia.

Colui che avrebbe accettato la proposta di Signorini sarebbe l’ex membro dei Pooh, Riccardo Fogli, il quale avrebbe già cancellato la sua tournée prevista a dicembre e a gennaio 2023 che lo avrebbe portato nella città di New York e in Sudamerica. Fogli, 75 anni, è stato il frontman e bassista del gruppo musicale dal 1966 al 1973. Poi c’è stato un ritorno momentaneo nel 2015 e 2016. Lui annovera nel suo curriculum di tutto rispetto anche un successo al Festival di Sanremo, esattamente nella 32esima edizione.

Riccardo Fogli ha anche vinto il reality show Music Farm nel 2004 e nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Quest’anno è stato uno dei protagonisti del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, infatti era uno dei concorrenti che indossava la maschera del pastore maremmano.