GF Vip 7, rivelazione su Alberto De Pisis: da fuori la voce ha parlato chiarissimo. Sono giorni complessi questi per la Casa di cinecittà, con polemiche annesse. In uno dei tanti commenti si legge: “Oltre a Donnamaria anche altri avrebbero dovuto aprire la porta rossa e uscire con una bella pedata… ma poi in puntata Signorini di cosa parlava? ora è un continuo tirare in ballo Nikita che ingenuamente confessa il suo intimo pensiero nei confronti di Disonestini ma lei viene ridicolizzata mentre la venezuelana che ci sta facendo due maroni tutti i giorni invece va bene”.



“Purtroppo la prossima vittima del GF sarà Daniele che aveva avvertito che per parlargli bisognava aspettare che sbollisse il peso della puntata invece lei subito sotto e quanto avvenuto poi era immaginabile… insomma IL GF PEGGIORE DI SEMPRE dove tra i concorrenti c’è il GF che fa le sue nomination neanche più segrete e non mi dite che non è così”.

Leggi anche: “Ha scoperto tutto…”. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, i fan tremano: la verità in faccia dopo la squalifica dal GF Vip





GF Vip 7, perché Alberto De Pisis non riceve visite



E ancora: “Durante le nomination rifanno vedere il video di lunedì di Nikita e Antonella già. andato in onda… ma dai… mettete Nikita in nomination d’ufficio e basta ci fate più bella figura… e poi dite che fa la vittima… ma al suo posto cosa avremmo fatto noi?”. Insomma, la puntata di domani si annuncia incandescente. Intanto al GF Vip 7 è venuta a galla una rivelazione su Alberto De Pisis.



Molti si sono accorti che è il vippone che ha ricevuto meno visite. Una situazione pesante, In particolare, la settimana scorsa l’influencer aveva avuto un forte crollo emotivo, ma neanche quello sfogo ha fatto si che venisse qualcuno a fargli visita. Il motivo lo svela un post: “Sentiamo il dovere morale e professionale di dare risposte ai sostenitori di Alberto che da mesi si chiedono perché Alby non riceva soprese. La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto fin dall’inizio di non essere coinvolta”.



E ancora: “A noi le motivazioni non interessano perché le rispettiamo a prescindere. Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare. Scriviamo queste parole pubblicamente perché non è corretto leggere che la colpa di tale mancanze sia degli autori o del Grande Fratello”.