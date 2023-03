Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. Lunedì 27 marzo è andato in onda un altro appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini e che si concluderà tra poco meno di due settimane con la vittoria di uno dei concorrenti rimasti in gara. Ieri è stata la volta della quinta finalista. Dopo Oriana Marzoli, che è stata la prima, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ad arrivare in finale è Nikita Pelizon.

Nessuna sorpresa, perché la modella triestina è sempre stata una delle favorire e, anzi, sembrava strano non fosse già arrivata in finale. Si giocherà l’oportunità di diventare il settimo vincitore del reality show il salsa vip anche Edoardo Tavassi, lo scorso anno naufrago dell’Isola dei Famosi, che tornerà in televisione il 17 aprile, mentre al televoto, il cui esito sarà svelato nell’ultima puntata, sono finiti Alberto De Pisis e Milena Miconi.

GF Vip 7, Alberto De Pisis sconvolto dal televoto

Eliminati dell’appuntamento del GF Vip 7 due concorrenti: Andrea Maestrelli e Luca Onestini. Il secondo eliminato, Onestini, è stato deciso da un televoto flash dei vip rimasti in casa. Giaele ha nominato Nikita, Luca ha fatto il nome di Milena, Nikita Alberto. Milena ha nominato Luca, Micol, Alberto, Oriana e Tavassi hanno scelto di nominare Nikita. Alberto De Pisis sceglie di portare l’amico Luca Onestini al televoto flash del GF Vip 7. Ad avere la peggio è stato Luca Onestini.

Nikita Pelizon è la finalista con il 47,6%, Alberto De Pisis batte clamorosamente con il 28,4% Luca Onestini (24%). Sconvolto dal risultato Alberto De Pisis, che ha portato al televoto l’amico convinto di perdere contro Nikita Pelizon e Luca Onestini. Anche dallo studio Alfonso Signorini e le opinioniste sono rimaste di sasso. “Sono pietrificato, il mio intento non era sfidare un amico, ero convinto di uscire io”, ha detto Alberto.

ESATTAMENTE QUESTO



la cazzata l’ha fatta Alberto, inutile litigare qui per chi ha votato chi, l’unica cosa intelligente da fare era non dividere i voti #oriele #orianistas #incorvassi pic.twitter.com/QxreOdA2j6 — te vas a flipar (@cili_e_gina) March 28, 2023

Alberto De Pisis è rientrato in casa e ha chiesto scusa agli amici “spartani” del GF Vip 7. “Vi prego dobbiamo parlare di questa cosa. – ha spiegato – Voi lo sapete che ero certo di uscire io, mai avrei immaginato. Avevo una scelta molto facile che era Milena, che sapevo che non se la sarebbe mai presa, l’ho sempre detto sarei voluto uscire con un bel televoto”.