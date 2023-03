Momento clamoroso al GF Vip 7 con Alberto De Pisis grande protagonista. Il concorrente è stato travolto da una sensazione di paura e ha deciso di correre immediatamente per tutta la casa, prima di rinchiudersi all’interno del magazzino. Ovviamente subito dopo gli utenti sono riusciti a capire cosa sia successo in quei frangenti, ma soprattutto a stupire tutti è stata la reazione del vippone, una volta che è uscito da quella stanza della casa più spiata d’Italia. E ovviamente le immagini sono diventate virali sul web.

Durante una delle tante giornate del GF Vip 7, mentre si stava celebrando la festa per il compleanno di Nikita Pelizon, Alberto De Pisis non ha potuto fare altro che fuggire per evitare che gli succedesse qualcosa. I ‘colpevoli’ sono stati altri due coinquilini, che lo stavano cercando disperatamente. Lui, in preda al panico, ha pensato bene di recarsi in magazzino per non farsi trovare. Quando ha visto che la situazione fosse ormai calma, è uscito dando vita ad un comportamento inaspettato.

GF Vip 7, Alberto De Pisis corre e si rinchiude in magazzino: il motivo

Ovviamente il pubblico del GF Vip 7 si è subito chiesto il motivo di questa corsa improvvisa di Alberto De Pisis, prima di chiudersi nel magazzino. Successivamente si è scoperto che Edoardo Tavassi e Luca Onestini erano stati protagonisti di uno scherzo, da fare ai suoi danni, ma lui è subito riuscito a divincolarsi e a ‘salvarsi’. A fare rumore è stato anche il comportamento successivo del vippone, che una volta uscito da lì dentro ha fatto divertire tutti mentre era in corso il party dedicato a Nikita.

De Pisis ha iniziato quindi a danzare in maniera sfrenata e c’è chi ha subito reagito positivamente: “Magari fosse stato tutto così il GF Vip. Il compleanno di Nikita ha fatto la magia”. E altri internauti hanno aggiunto: “Adoro Alberto, speriamo che sia lui il vincitore”, “Forza, Alberto in finale”, “Dopo sei mesi sono esauriti ahhaha”. Ma c’è anche chi è in disaccordo: “In finale anche no, ricordiamo che ha imbrogliato Oriana per la fotografia di Daniele insieme a Martina. E Oriana in buona fede gli ha creduto”.

Parlando dell’ormai imminente finale del GF Vip 7, secondo gli ultimi sondaggi, a diventare terza finalista dell’attuale edizione potrebbe essere Giaele De Donà, che sconfiggerebbe Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e anche Milena Miconi.