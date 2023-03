Nemmeno il tempo di elaborare l’ultima puntata del GF Vip 7 che un concorrente sarebbe ormai prossimo all’eliminazione. La brutta notizia è arrivata nella mattinata di martedì 7 marzo e, salvo improbabili colpi di scena, deve salutare per sempre i compagni di avventura e il pubblico. Per molti è quasi impossibile invertire la tendenza, quindi siamo ad un passo da una nuova svolta nella casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che nello scorso appuntamento in diretta non ci sono state eliminazioni.

Infatti, si è deciso di far rimanere intatto il gruppo e c’è stato l’annuncio ufficiale sulla prima finalista del programma, che è Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi ha invece finto di essere stata mandata via e ha fatto piangere Edoardo Donnamaria, che davanti allo scherzo ci è cascato in pieno. Intanto, però, il GF Vip 7 si prepara a dire addio ad un concorrente. La sua eliminazione non è ancora ufficiale, ma gli ultimi dati usciti fuori in queste ore non lascerebbero spazio ad altre alternative.

GF Vip 7, un concorrente verso l’eliminazione

Ora è stato il sito Blastingnews, ore dopo la fine del GF Vip 7, a svelare in anteprima che un concorrente sta per vivere l’eliminazione dalla trasmissione di Canale 5. Siamo ormai ad un passo dalla finalissima, che ci sarà tra circa un mese, e quindi inevitabilmente si dovrà ridurre il numero dei vipponi. Sappiamo con certezza che sono in nomination Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Luca Onestini, Davide Donadei, Milena Miconi, Alberto De Pisisi e Giaele De Donà. E per uno di loro non ci sarebbero più speranze.

C’è già stato un sondaggio proposto al pubblico, che ha scelto chi vorrebbe che restasse all’interno della casa. Al primo posto troviamo Nikita Pelizon con il 38% delle preferenze, quindi il suo abbandono è estremamente improbabile. Subito dopo ci sono Antonella Fiordelisi e Luca Onestini con il 17,5 e il 17%. Anche per loro non ci sono particolari rischi. Mentre il gieffino Davide Donadei viaggia spedito verso l’addio, infatti è riuscito a totalizzare solamente un gradimento pari al 5,50% dei votanti.

Intanto, dopo qualche momento di tensione vissuto in questi giorni, è arrivato il chiarimento definitivo proprio tra Davide Donadei e Antonella. Quindi, la loro amicizia non è affatto tramontata e potrà proseguire almeno fino a giovedì 9 marzo, quando l’ex di Chiara Rabbi potrebbe essere mandato via.