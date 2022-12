Ancora un cambio di programma all’interno del GF Vip 7. Dopo la veloce quanto tristissima eliminazione di Riccardo Fogli per via di una bestemmia, ora la produzione è costretta a correre ai ripari. Sembra infatti che ora come ora ci sia un buco e che serva qualcuno per rimpolpare il tutto. La produzione sembra quindi convinta di far entrare altre tre persone, che di vip hanno poco e niente. Da quello che dice il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, “stanno per varcare la Porta Rossa tre nuovi concorrenti”. Ma chi sono?

Sembra oramai non esserci più dubbio sull’entrata dell’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei. Il giovane, fino a poco tempo fa fidanzato con l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi, questo sarebbe il primo reality. Da quello che si dice a Casa Pipol, Donadei entrerà in gioco nella puntata in onda su Canale 5 sabato 17 dicembre. Proprio a ridosso del Natale invece, sarà il momento di accogliere altri due semi-vipponi (ma di famosi non ce n’era?).

GF Vip 7: altre tre persone pronte ad entrare

Parliamo di Nicole Murgia, sorella del calciatore della Spal Alessandro Murgia ed ex migliore amica dell’influencer Vittoria Deganello, e il difensore Andrea Maestrelli. Se qualcuno in questo momento sta dicendo ad alta voce: “Chi?!”, sappiate che è del tutto normale. Sembra che i due abbiano avuto un flirt la scorsa estate ed è forse questo l’esperimento di Alfonso Signorini. Cosa suaderà quindi?

Chiaramente i due ex fidanzati si ritroveranno a condividere l’esperienza di vivere nella stessa casa con tante altre tentazioni. Una roba che il GF Vip ha già sperimentato, ricorderete, con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Unica cosa interessante, saranno le ultimissime informazioni che la donna porterà riguardo la gravidanza di Vittoria Deganello.

Parliamo della corteggiatrice di Uomini e Donne che fino a qualche mese fa era legata al fratello. Sembra infatti che Vittoria sia stata mollata dal fratello della nuova concorrente appena avrebbe saputo della gravidanza. Un fatto di cui ancora si sa davvero poco e che sicuramente verrà portato alla ribalta.

