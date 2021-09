GF Vip 6, le foto segrete finiscono ovunque. Errore colossale: “Non doveva succedere”

Incredibile quello che è successo nelle scorse ore. Il ‘GF Vip 6’ ha già commesso un errore, ancor prima di cominciare ufficialmente con la nuova edizione. Nemmeno il tempo di far passare l’entusiasmo per l’annuncio di tutti i concorrenti, che entreranno nella Casa più spiata d’Italia, che Mediaset Play si è reso protagonista di una gaffe pazzesca e inaspettata. E siamo certi che Alfonso Signorini non sarà assolutamente rimasto felice di questa disattenzione che poteva e doveva essere evitata.

Signorini ha annunciato giorni fa che userà la mano più morbida come rivelato nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni. “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ogni caso verrà valutato in base al principio che non è la parola che offende ma l’intenzione. Questa scelta non significa ‘liberi tutti’, ma se una parola nel contesto non è offensiva non va stigmatizzata”.

Stando a quanto è stato possibile osservare in queste ore, Mediaset Play ha commesso un errore quasi imperdonabile che ha lasciato di stucco i seguaci del ‘GF Vip 6’. Anche se per pochissimi minuti, è stata infatti fatta vedere la nuova casa che ospiterà i vipponi. Eppure doveva essere sicuramente una sorpresa, visto che finora non erano stati forniti dettagli in merito. Ovviamente i fan non si sono fatti perdere l’occasione e hanno diffuso immediatamente sui social le immagini in questione.





Visionando con attenzione le immagini della casa del ‘GF Vip 6’, che vi proponiamo qui di seguito, si può notare che è stata ingrandita parecchio l’area dove sono situati i divani. Anche la parte del soggiorno appare molto differente e c’è anche una suite dove ci saranno i concorrenti che lo meriteranno maggiormente. E poi sono apparsi i due quadri ritraenti Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, oltre a Pierpaolo e Giulia Salemi. Ma queste foto inedite sono destinate a diventare virali.

Poco dopo l’ufficializzazione del cast c’è già chi ha iniziato a storcere il naso soprattutto per la presenza di uno tra i “vipponi”: Tommaso Eletti. Il pubblico lo ha conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island. Era fidanzato con una donna molto più grande di lui e nei suoi confronti provava una morbosa gelosia. Tuttavia non si è fatto alcun tipo di scrupolo nel tradirla con una delle tentatrici.