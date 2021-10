GF Vip 6, è capitato di nuovo. Imbarazzo nella notte durante qei rumori inconsueti. Non è la prima volta che qualche inquilino della casa, nel cuore della notte, si lascia andare a un momento di autoerotismo. Dopo la scoperta imbarazzante di Raffaella Fico e quella di Carmen Russo, quasta volta i riflettori sembrano essersi accesi proprio su una delle Vippone della casa.

Telecamere vigili puntate h24 sugli inquilini della casa. Nulla riesce a sfuggire all’attenzione del pubblico che ha assistito nelle ultime ore all’ennesimo momento imbarazzante tra i Vipponi. Prima è stata Raffaela Fico a sorprendere Nicola Pisu durante un momento di privacy, poi è stata la volta di Alex Belli, beccato da Carmen Russo.

Tutti ricorderanno il commento ironico dell’inquilina della casa: “L’ho trovato in piena battaglia cinque contro uno”. Insomma, i momenti di privacy nel GF Vip non riescono a restare poi così tanto intimi. E non poteva che riaccadere, questa volta nel cuore della notte.





Avrebbe occupato il bagno per diverso tempo per poi emettere qualche strano rumore. Impossibile per gli inquilini della casa (e per i microfoni) non sentirla. Resta ancora segreto il nome della vippona che si sarebbe lasciata andare a un momento di autoerotismo.

Le telecamere erano fisse sulla porta del bagno, poi dopo un via-vai di inquilini, la regia del reality ha deciso di distogliere l’attenzione spostando l’inquadratura sulle camere da letto, per poi riposizionarla sulla porta del bagno ‘incriminato’ ma solo quando è stata lasciata aperta. Bagno vuoto, ma il mistero rimane.