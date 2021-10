“Perché l’hanno chiamata così”. Soleil Sorge, svelato il vero (e bellissimo) significato del suo nome

Soleil Sorge, è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6. Tra i concorrenti di questa nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini la modella e influencer italo americana ha fatto parlare di sé da subito.

Grazie al GF Vip 6 ha infatti rivisto il suo ex fidanzato, l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, con il quale ha avuto più di uno scontro. Di recente la vippona è stata accusata anche di razzismo a causa della frase ‘state strillando come le scimmie’ rivolta ad Ainett e Youssef, ma dallo studio il conduttore ha cercato di mettere pace spiegando che la frase non era riferita, ovviamente, al colore della pelle dei due concorrenti.

Durante l’ultima puntata del GF Vip 6 Soleil Sorge ha avuto un duro scontro anche con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, accusati di essersi avvicinati solo per strategia. Tra i tanti fan della modella e influencer – ricordiamo anche ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei famosi – c’è chi si è chiesto quale sia il suo vero nome.





Presentata sempre con il nome Soleil Sorge, la concorrente del GF Vip è iscritta su Instagram come Soleil Stasi, ma questo sarebbe un nome d’arte, perché la modella è registrata all’anagrafe come Soleil Anastasia Sorge. In queste ore c’è anche un altro dilemma, cosa significa davvero il suo nome? A rispondere alla domanda ci hanno pensato alcuni fan. “Ho appena realizzato che i genitori di Soleil l’hanno chiamata così perché al contrario il suo nome si legge SORGE IL SOLE. Adoro”, si legge su Twitter.

Al post sono seguiti tanti altri commenti: “Soleil Sorge va interpretato come “SOLE IL SORGE”, che al contrario diventa – Sorge Il Sole – il significato è sempre lo stesso, ovviamente non la potevano chiamare Sole Il Sorge staccato! Si capisce ugualmente l’intenzione dietro la scelta dei genitori mi pare no?”.