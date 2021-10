“Divento una belva”. GF Vip, la donna più chiacchierata del momento pronta a ‘incendiare’ la Casa

Si accende l’atmosfera intorno alle vicende del ‘GF Vip 6’. Già la Casa più spiata d’Italia è travolta da situazioni incandescenti, che potrebbero esplodere definitivamente da un momento all’altro. Lo stesso Alfonso Signorini ha confermato che ci sono nervi tesi nel reality show. Basti pensare alla situazione legata a Soleil Sorge, accusata di razzismo per aver utilizzato la parola scimmia. Sia lei che Ainett Stephens sono scoppiate a piangere e la resa dei conti è ormai dietro l’angolo e si prospetta incendiaria.

Intanto, però, c’è una persona che ha decisamente molto interesse per un concorrente che sarebbe pronta ad entrare per creare scompiglio, come dichiarato dalla diretta interessata a ‘Novella 2000’: “Stanno giocando, ma se si andrà oltre allora entrerò nella casa a riprendermelo. In quel caso, se non dovesse lasciare il programma per me, potrei lasciare io lui. Ainett sta dando molta corda e ci sta mettendo del suo. Tenendogli la mano gli ha detto che se son rose fioriranno”. E non è finita qui la sua frase.

La donna ha aggiunto, riferendosi al ‘GF Vip 6’ e al suo uomo: “Ma fioriranno un corno. Finché si scherza va bene, ma mai superare il limite altrimenti posso diventare una belva. Da quando stiamo insieme non mi ha mai tradito e non mi tradirà perché sa che se dovesse farlo, mi perderebbe. So come appagarlo, non ha bisogno di cercare altre donne. Lo hanno criticato per il suo stare in mutande, ma la colpa è anche mia. Gli ho riempito la valigia con abbigliamento elegante e pochi capi da indossare”.





A parlare è stata Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, che potrebbe dunque in futuro entrare al ‘GF Vip 6’ per rimettere in sesto la situazione. La bellissima dolce metà del giornalista ha poi aggiunto sulla loro vita privata: “Per mantenere vivo il nostro rapporto, a volte facciamo l’amore dove capita, se ne abbiamo voglia. Quest’estate lo abbiamo fatto in acqua al mare al tramonto, nel bagno di un hotel nel corso di una conferenza, ma anche in auto durante una sosta di viaggio e addirittura per strada”.

Intanto, pare che Vera Miales possa essere incinta, infatti sono state notate alcune rotondità di troppo che farebbero ipotizzare alla dolce attesa. Certo, non è da escludere nemmeno che possa essere semplicemente fuori forma fisica, ma ciò che si è saputo finora lascia molte perplessità. La redazione di ‘Fanpage’ ha contattato Vera Miales, la quale si è trincerata in un semplice “no comment”.