La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Dopo due mesi all’interno della casa si sono create tante dinamiche, amicizie ma anche scontri che con il passare del tempo saranno sempre più forti.

Dopo l’edizione record dello scorso anno vinta dall’influencer milanese Tommaso Zorzi, anche il GF Vip 6 finirà a marzo. Ad annunciarlo un comunicato stampa del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: “Il Grande Fratello Vip sarà in onda fino a marzo 2022”. Con la nuova data, il GF Vip 6 sarà il più lungo di tutte le edizioni vip.

GF Vip, ex Isola dei Famosi nuova concorrente

“Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”, si legge ancora nel comunicato di Mediaset.





Come lo scorso anno, ci saranno nuovi ingressi e questi sono previsti per tra fine novembre e inizio di dicembre. TvBlog ha fatto i nomi di Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo, rispettivamente ex concorrenti dell’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, mentre il settimanale Oggi ha aggiunto il nome delle ex vippone Valeria Marini e Maria Monsè.

Ora è Giuseppe Candela di Dagospia a dare un altro nome, quello di Vera Gemma, ex Pechino Express e Isola dei Famosi: “Come Dagonanticipato l’edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini? – scrive Giuseppe Candela – Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano”.