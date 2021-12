“Vince lei il GF Vip”. Valeria Marini se lo lascia sfuggire: sganciata la bomba nella Casa

Nella serata di lunedì 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip 6’. Ad essere stata eliminata dal reality show Patrizia Pellegrino, che è stata la meno votata dal pubblico ed è dunque stata comunicata la decisione davanti al resto dei compagni di avventura. Ma sta succedendo ancora di tutto nella Casa più spiata d’Italia e c’è gente già pronta ad andare via prima delle festività natalizie. Intanto, però, Valeria Marini ha sganciato la bomba e ha fatto il nome del possibile vincitore.

Prima di riferirvi nel dettaglio cosa ha dichiarato la showgirl Valeria Marini, ecco cosa ha affermato Alex Belli in riferimento alla sua situazione con Soleil Sorge: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. Vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione”.

Ad aver manifestato l’intenzione di lasciare il ‘GF Vip’ è stata anche Soleil Sorge, che parlando con Valeria Marini ha detto: “Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Una cosa è sicura, piace a loro sorprenderci e fare i colpi di scena. Se resterò dopo la data che avevamo stabilito? Non lo so, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere, adesso ci penso. Sono comunque stanca e distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata perché ho fatto tre mesi ad un reality”.





E dopo questo sfogo di Soleil, Valeria Marini si è lasciata scappare una vera e propria previsione per la fine del programma di Alfonso Signorini. Infatti, è convinta al 100% che sarà proprio l’ex ‘Uomini e Donne’ a vincere: “Dai smettila, tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui dentro? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip, fidati”. Ma la coinquilina non è stata proprio della stessa opinione: “Io vincerò il GF Vip? Ma cosa stai dicendo? Vengo sempre nominata e vedrai poi cosa succederà”.

Valeria a Soleil: “Tu rimani si?”

Soleil: “Ti dico la verità avevo zero intenzione di rimanere, in realtà io non voglio minimamente restare. Sto cercando in tutti i modi la voglia”

Valeria: “Tu vincerai il Gf Vip, ecco una buona motivazione ( per restare)” 🙌🏻#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/cCpK3soQur December 7, 2021

