Momenti di tensione nella casa del GF Vip 6. Dopo le liti tra Nathaly, Soleil e Katia gli animi si sono scaldati quando Katia Ricciarelli ha chiesto un confessionale insieme gli amici Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. A quel punto Valeria Marini, in procinto di entrare anche lei nel confessionale, sarebbe stata messa alla porta dall’influencer.

Infastidita dal modo in cui si era appena comportata Soleil, Valeria Marini ha affrontato l’argomento e ha affrontato la coinquilina chiedendole di non comportarsi più così e di non alzare le mani. “Chiariamo subito questa cosa perché a me nessuno mi parla in questo modo! Nessuno ti ha buttata fuori dal confessionale”, ha detto subito Soleil Sorge rispondendo alle accuse della showgirl stellare.

GF Vip 6, Valeria Marini accusa Soleil Sorge di averla spinta

“Ti ho spinto e chiuso la porta? Ma riprenditi! I capelli che hai in testa in questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Non me ne sono resa conto? Sì che me ne sono resa conto perché era un momento per Katia”.





E ancora: “Sei stata molto scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. Io secondo te non le voglio bene veramente? Ma cosa stai dicendo! Anche meno… Parli di rispetto a Katia? Tu tutto questo allora lo riporti domani, non adesso per fare il “drama” del momento”.

I social questa volta sono con Soleil Sorge: “Valeria deve capire che non stiamo più negli anni ’90, Katia ha chiesto in confessionale con lei Manila e Soleil, e poi anche Davide. Valeria vuole stare sempre in mezzo ha anche rotto le palle.. #gfvip; “Katia in confessionale per gli auguri voleva con sé Manila e Soleil, Valeria cerca si entrare e Soleil le dice dì no, poi riapre la porta e chiama Davide.

“Valeria è da ieri mattina che è incazzata(per la nomination)e ieri sera che fa?inizia a discutere con Soleil, perché non è stata al centro dell’attenzione, chi lo dice a Valeria che il tempo della prima donna è finito? #Gfvip”, si legge ancora su Twitter.