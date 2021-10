Sono momenti difficili per Soleil Sorge nella casa del GF Vip 6, l’ex Uomini e Donne è stata accusata di razzismo da Raffaella Fico. Sono volate parole grosse e tutte le donne del GF Vip si sono schierate. Manila le ha fatto comprendere che alcuni termini usati da lei non sono stati carini: “Queste parole che dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui. Questa parola scimmia è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli”.



Ma Soleil Sorge ha subito precisato: “Sono cresciuta a Los Angeles, per me il razzismo non esiste nella vita”.L’ex tronista si è scusata, ma nessuno ha voluto accettare le sue scuse. “Sei intelligente e la tua intenzione era razzista. Non fare la regina che il feudalesimo è finito. In puntata tirerò fuori tutto a modo mio vedrai” le ha detto Ainett Stephens, pronta a farle la guerra. E non è finita qui.

Soleil Sorge sempre più alle strette



Per Soleil Sorge i guai non finisco qui. Tutte le donne si sono riunite in bagno e hanno mosso accuse molto pesanti nei confronti di Soleil Sorge. Manila Nazzaro ha dichiarato di essere dalla parte di Ainett Stephens e Raffaella Fico. “Noi siamo andate da lei come delle guerriere, ma è stato inutile, non capisce. Io e Jo siamo dalla tua parte Ainett, da quella di Jessica, Clarissa, Lulù e Pia, la figlia di Raffaella” ha dichiarato.







“Erano scuse non sentite. Preferisco non averle che averle false. Mi sento presa in giro. Ha mentito. Che poi secondo voi erano lacrime vere quelle? Ma dai è palese che ha recitato” ha dichiarato Francesca Cipriani. Poi è stata la volta di Raffaella Fico. “Ragazzi Soleil Sorge mi ha detto bye b..ch. Capite? Doveva essere ripresa subito, è una parolaccia”.

E prosegue la ex di Mario Balotelli: “E ha continuato ad offendermi anche prima, ha detto che sono maleducata. Dicendomi così ha offeso gravemente la mia famiglia, il mio passato. So io come mi hanno cresciuto i miei e i sacrifici che hanno fatto. Gli italiani stanno vedendo tranquille”. Nella puntata di oggi Soleil Sorge è attesa dalla resa dei conti. Le donne hanno già dichiarato che ne parleranno in puntata e che se non verrà punita ci penseranno loro.