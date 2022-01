Il percorso di Soleil Sorge al GF Vip 6 sembrava correre liscio: un percorso senza intoppi in cui spesso è stata tra i concorrenti preferiti del reality, votata dal pubblico in ogni occasione, immune per volere delle opinioniste. Soleil è una delle protagoniste assolute di questa edizione almeno fino alla puntata di lunedì 10 gennaio. Quando dapprima ha avuto una discussione con Manuel Bortuzzo e poi quando il pubblico le ha preferito Nathaly Caldonazzo.

Nel corso della puntata Manuel Bortuzzo ha detto la sua su Soleil Sorge e l’ha invitata in particolare a lasciare l’atteggiamento distruttivo nei confronti di tutti: “Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d’amore. Quello che ho visto in Soleil è quello di guardare oltre, l’ho sempre capita per questo. A me spiace. Lei può arrivare dove ancora non è arrivata. Maschera il lato che lei può tirare fuori, in certe situazioni non le appartiene andare a spada tratta su certe situazioni”.

Poi è arrivata la mazzata da parte del pubblico che a Soleil Sorge ha preferito Nathaly Caldonazzo. L’influencer non è riuscita a trattenere lo sconforto dopo una puntata difficile e si è sfogata con Manila Nazzaro alla quale ha confidato di voler uscire: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”.





A questo punto ci pensa l’ex Miss Italia a far ragionare Soleil Sorge, sostenendola in questi attimi di confusione: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”. Intanto tra i vipponi c’è chi gongola per la sconfitta dell’influencer. C’è Miriana Trevisan che ha parlato in maniera positiva anche della Caldonazzo e sottolineando al contempo come l’atteggiamento di Katia Ricciarelli nei suoi confronti sia cambiato, a differenza di quello di Soleil Sorge sempre altezzoso e indifferente.

C’è anche Gianmaria Antinolfi che, parlando con Sophie Codegoni e con Alessandro Basciano, si è detto soddisfatto del televoto con queste parole: “Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita”.