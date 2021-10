Poche ore dall’ultima diretta del GF Vip 6 e ne sono successe di tutti i colori nella Casa più spiata d’Italia. Intanto Lulù Selassié ha minacciato l’abbandono. La principessa ha confessato a Gianmaria Antinolfi che vorrebbe lasciare il reality e anche che le manca molto Manuel Bortuzzo. “Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone”.

E ancora: “So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel”. Per il momento, comunque, la concorrente forse più chiacchierata del GF Vip 6 non ha preso alcuna decisione drastica. E c’è stato anche un momento romantico tra due vipponi nelle ultime ore perché alla fine Nicola Pisu ce l’ha fatta: ha baciato Miriana Trevisan.

Panico GF Vip 6: concorrenti terrorizzati

Nel tardo pomeriggio di martedì Nicola Pisu ha chiesto al GF Vip 6 di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat ed è stato accontentato. Lui e Miriana hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della Casa tra balli, scherzi e cena. E quando si sono messi a letto per riposare è scattato un bacio. La showgirl ha però chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno degli altri loro inquilini.





“Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”. E per ora così è: segreto. Ma dopo il romanticismo, il panico perché in cucina, al GF Vip 6, ha fatto irruzione un topo. Non è la prima volta ma quest’anno è stato visto da tutte le vippone.

I ragazzi urlano che c’è un topo in casa, ma la regia stacca ✈️ #GFvip pic.twitter.com/BCKFuwZLH6 October 19, 2021

Alla vista del topo, Jessica Selassié e Ainett Stephens hanno gridato terrorizzate, Jo Squillo ha confermato di averlo visto, mentre Manila Nazzaro è stata la più tranquilla perché era “un topolino di campagna”. Anche Clarissa ha urlato spaventata dal giardino quando ha capito cosa era appena successo. Ma gli utenti di Twitter collegati in diretta non hanno gradito la mossa della regia del GF Vip 6 che ha cercato di oscurare il fatto. Anche più tardi, quando tutti parlavano dell’argomento, l’inquadratura veniva cambiata e i microfoni spenti.