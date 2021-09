Il GF Vip 6 scalda i motori e sono davvero tantissime le voci e le indiscrezioni venute fuori su quello che sarà il nuovo sorprendente cast. Ormai, però, a parlare è stato Alfonso Signorini che ha ufficializzato più di un nuovo inquilino della Casa di Cinecittà, tutti pronti a farsene di ogni nel longevo reality show di Canale 5.

La macchina del GF Vip 6 è pronta a rombare fra poco più di una settimana farà il suo debutto la casa più spiata d’Italia. Da magazine e sui social se ne dicono di ogni, stanno trapelando i primi nomi quasi ufficiali dei vipponi e Alfonso Signorini ne ha già confermati 2 o 3 sul suo mag Chi.

Al GF Vip 6 parteciperà anche un ragazzo super giovane, un personaggio reduce da un programma mariano, ossia Temptation Island. Messa da parte la sua storia con Valentina Nulli Augusti, Tommaso Eletti è pronto per la sua avventura al Grande Fratello Vip. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha però ha notato che il 20enne sta già frequentando qualcuno…





Stiamo parlando di una ragazza che poi ritroverà anche all’interno della casa di Cinecittà, ossia una delle tre sorelle Hailé Selassié: “Ma come mai Tommaso è con una delle sorelle principesse dell’Etiopia? E poi entrambi uniti al Grande Fratello Vip 6. Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa da metà settembre? Ma niente apposto…”.

L’unico posto in cui può stare rinchiuso per mesi Tommaso Eletti è il manicomio, non il #gfvip pic.twitter.com/27ggl9ynvk August 3, 2021

Tommaso Eletti insieme ad una delle sorelle principesse etiopi (tutti e due concorrenti del #GFVIP pare) pic.twitter.com/ZDf5G4GZP5 August 29, 2021

Deianira non dovrebbe sopravvalutare Tommaso Eletti, visto quello che ha combinato a Temptation non pensiamo possa essere così sul pezzo da costruire teatrini che reggano. Diciamo che se reciterà verrà smascherato in tempi record… ora la speranza riposta è che non faccia il flop come Carlotta Dell’Isola al GF Vip 5.