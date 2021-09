“Ma come mai Tommaso è con una delle sorelle principesse dell’Etiopia? E poi entrambi uniti al Grande Fratello Vip 6. Già stanno marchingegnando cosa fare nella casa da metà settembre? Ma niente apposto…”. Solo pochi giorni prima dell’inizio del Grande Fratello 6, Tommaso Eletti veniva avvistato con una delle tre sorelle Hailé Selassié.

E ora che il 20enne è tra i 22 personaggi che il 13 settembre entreranno nella Casa più spiata d’Italia, si spera faccia più danni possibili. Già la sola partecipazione di Tommaso Eletti al reality ha dato il via a diverse polemiche ed anche Selvaggia Lucarelli ha criticato la scelta di far varcare all’ex Temptation la porta rossa.

“Un personaggio – ha scritto sul social Selvaggia Lucarelli – che si è distinto per sessismo, gelosia patologica, senso del controllo, tendenza a svilire e manipolare la fidanzata, premiato con un programma tv e incoronato ‘vip’. Poi mi raccomando, siparietti tv su ‘le donne si trattano bene’…”. E questo è quello che più o meno l’opinione pubblica pensa di Tommaso Eletti.





E ora l’ex di Valentina Nulli Augusti ha tutti gli occhi puntati addosso e in molti attendono il primo passo falso per bollirlo vivo. Il giovane romano però il primo scivolone pare l’abbia già fatto, e non è ancora iniziato il GF Vip 6. Stando a quello che riporta Amedeo Venza, Tommaso Eletti avrebbe risposto in una certa maniera, inimicandosi già le due opinioniste di Alfonso Signorini.

Alla domanda ‘cosa ne pensi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?‘, Tommaso Eletti ha risposto: “Ma io non così nemmeno chi siano“. Non che conoscere la carriera di Adriana e Sonia sia un dovere, ma se stai per partecipare ad un reality come minimo ti informi sul conduttore e le opinioniste…