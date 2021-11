“Alex, ormai è tutto chiaro”. GF Vip 6, la bordata contro l’attore a poche ore dalla diretta

Si mette male per Alex Belli. A poche ore dalla diretta arriva una nuova bordata contro l’attore. Per lui sono ore molte convulse con uno sfogo anche contro la moglie Delia Duran. Dopo aver negato la storia d’amore con Mila Suarez, che si è scagliata contro il gieffino sui social, Alex pensa all’ipotesi che Alfonso Signorini conceda alla moglie di entrare in Casa, così come è stato per il fidanzato di Francesca Cipriani. Eventualità che, come ha confessato l’attore a Sophie Codegoni, non gli susciterebbe il minimo piacere.



“Troppa inc*tura, non mi basta un’oretta. Non sai quanto sono incaato io, o quanto è inca*ata lei. Noi facciamo sempre così, prima dobbiamo scontrarci, poi facciamo pace. Mica gliela do vinta così! Lei vede h24, ma perché partire così? In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi, ma scherziamo”, ha sbottato Belli davanti ad una Sophie incredula. Contro Alex Belli ha sparato anche Stefania Orlando.



“Beh, qualche volta l’ho visto. Devo dire che mi dà l’idea di essere una persona molto costruita e poco naturale”, ha dichiarato Stefania Orlando. Nelle ultime ore su Alex Belli si è espresso anche Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, che si era espresso a sua volta negativamente sul comportamento di Alex Belli all’interno della Casa.







Stefania Orlando sembra aver trovato la vera felicità accanto al marito Simone Gianlorenzi che, durante la sua partecipazione al GF Vip, non ha perso occasione per prendere le sue difese via social. “Nessuna cicogna in vista! Ma confesso che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia”.



Quindi ha continuato: “Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi”. Insomma, per Alex Belli fioccano accuse e critiche da tutte le pari.