Poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip e aria di resa dei conti per alcune situazioni. Tanta carne al fuoco con Alfonso Signorini che avrà il suo bel da fare a tenere a bada i vipponi. Oltre che di loro poi il conduttore dovrà occuparsi anche dei continui litigi che infuocano le due opinioniste, arrivate già da tempo ai ferri corti. Molta attesa c’è per capire cosa succederà dopo il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge, con la moglie di Alex che ha annunciato di voler un confronto nel caso le cose andranno oltre, e le nuove parole di Lulù Salassiè.



La principessa continua a non mollare la presa su Manuel Bortuzzo ma sembra che ormai tra loro sia chiusa per sempre. Ad agitare il GF Vip poi c’è anche Sophie Codegoni, raggiunta da un messaggio della madre fatto volare sopra la casa: in un primo tempo si pensava potesse essere stato Fabrizio Corona, poi è uscita fuori la verità per la commozione dell’ex Uomini e Donne.

Sophie Codegoni in imbarazzo con i coinquilini



Sophie Codegoni che è stata al centro delle chiacchiere dentro e fuori la casa poche ora fa: pare infatti che abbia bevuto qualche bicchiere di troppo. Parlando della puntata di oggi ha raccontato di non ricordare alcuni particolari del momento in cui è entrata in confessionale. A tranquillizzarla ci ha pensato Miriana Trevisan che ha iniziato a raccontare la sera precedete.







Cogliendo la palla al balzo Sophie Codegoni ha detto: “Aspetta ho un flash… siamo andate in bagno e ci hanno ca*ziate perché non si può entrare in due…”. A proseguire è stata la Trevisan che ha aggiunto il resto: “… e tu hai detto ‘scusami’ e mi hai difeso subito. Siamo entrate insieme in confessionale”.Me lo ricordo adesso… Non bevo più, basta! Non ho mai perso il controllo nella mia vita. Odio questa cosa che non mi ricordo le cose. Da oggi astemia!”.



Per togliere dall’imbarazzo Sophie Codegoni è intervenuto anche Manuel Bortuzzo, anche lui presente alla conversazione, è intervenuto commentando ironico: “Con Giamaria stavi benissimo, non ti preoccupare! Stavi i bene, eri lucida. Io ho pensato che ti facesse male lo stomaco. Non sono entrata perché ho pensato che stavi strana”.