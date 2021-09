Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti si sono fatti conoscere per la partecipazione a Temptation Island. Ora lui è entrato nella Casa del GF Vip e durante la puntata di venerdì 24 settembre ha avuto un confronto con la ex ragazza. Dopo la clip che ha riassunto quanto accaduto da Temptation Island a oggi, il gieffino è stato invitato a raggiungere il giardino e ritrovarsi davanti a Valentina. Lei era molto arrabbiata e ha fatto un lunghissimo discorso in cui ha sollevato importanti accuse contro Tommaso.

“Ho sentito il tuo discorso. Però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino adesso. Abbiamo già sviscerato tutto. Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono stata rispettosa con te e te, per nulla che hai visto, ti hanno ferito quelle immagini, per la tua capacità di problem solving, hai pensato bene di tradirmi davanti a tutta Italia. Io sono risorta come una fenice. Nella vita ho affrontato draghi a quattro teste”.

Gli altri coinquilini hanno seguito dal salone la vicenda. Tommaso Eletti, però, ha replicato alle parole della sua ex: “Ero sicuro che saresti venuta qui… Anzi, dopo il discorso dell’altra volta pensavo avessi lasciato perdere il piede di guerra, ma ho perso la speranza. Pensavo non saresti venuta qui solo per aver quel poco di visibilità che è solamente quella che tu vuoi. Prima di tutto ti chiedo scusa per essere stato esagerato mentre stavo con te. Forse, se avessi avuto una donna più matura, con un po’ più di forza…”.





A fine serata Tommaso Eletti è stato eliminato al televoto e Sophie Codegoni ha rivelato un retriscena su Valentina Nulli Augusti: “Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi – dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei – ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”.

“Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena”, conclude Sophie Codegoni.