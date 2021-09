“Ho esagerato, mi sono pentita”. Sophie Codegoni, la confessione sul ritocchino di troppo al GF Vip

È entrata da poco tempo nella Casa del Grande Fratello, ma già si parla tanto di Sophie Codegoni. L’ex tronista si è fatta conoscere a Uomini e Donne: nel dating show di Maria De Filippi era la tronista. Al termine del suo percorso ha scelto Matteo Ranieri, ma la relazione tra i due è durata poche settimane. Nel giorno del suo ingresso è finita sotto l’attenzione dei social per un incidente hot, infatti, un seno le è letteralmente uscito fuori.

Si è presentata nel bunker di Cinecittà con un look total black: minigonna nera e camicia scollata. Forse un po’ troppo visto che, mentre si apprestava a salutare gli altri gieffini, un seno le è letteralmente uscito fuori. Imbarazzo per Alfonso Signorini ma soprattutto per Alex Belli, che in quel momento era accanto a Sophie per fare le presentazioni ufficiali. Poi a fare rumore è stata la frase che Gianmaria Antinolfi ha rivelato ad Alex Belli: “I miei amici mi hanno detto di fare sesso con la Codegoni”.

Nonostante abbia 20 anni, Sophie Codegoni ha già fatto ricorso alla chirurgia estetica. Qualche mese fa ha annunciato ai suoi follower di essersi rifatta il seno: “È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori, mi aspetto già tutte le critiche… Ma io sono contenta, lo volevo fare da una vita”. E ha spiegato: “Quando prendevo la pillola, avevo un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno perché mi ha sempre dato un fastidio incredibile. Quindi avevo il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”, ha affermato Sophie Codegoni.





Parlando con Andrea Casalino ha detto di essersi rifatta le labbra prendendosi le feroci critiche sia del popolo del web che della famiglia, così ha deciso di dire basta ai filler. “I miei amici, la mia famiglia, i social. Tutti giudicavano queste labbra. Li ho mai ascoltati? No. Ma io mi stavo rovinando – dice l’ex tronista -. Rifacevo le labbra e diventavo brutta. Avevo queste labbra, ho iniziato a rifarle e mi stavo deformando. Tutti i miei amici, tutta la mia famiglia, tutti i miei affetti, tutti sui social giudicavano il fatto che io mi stessi rovinando, che avevo le labbra troppo grandi, che avevo le labbra storte. Non li ho mai ascoltati”.

Sophie Codegoni ha capito da sole che non era più il caso di modificare il suo corpo: “Me l’hanno detto per anni e per anni me ne sono sbattuta. Anzi, più mi dicevano così e più le rifacevo. Finché ho deciso, mi sono guardata allo specchio e ho detto: ‘Ma perché?’. Togliamole e vediamo. Però è una cosa, secondo me, che ti deve arrivare da sola”.