Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi mette gli occhi su Sophie Codegoni. Nonostante abbia una relazione al di fuori del reality l’imprenditore non ha dubbi e parlando con Aldo Montano dice chiaramente “Io ho chiuso”, riferendosi alla sua fidanzata Greta Giulia Mastroianni, “È chiusa la mia situazione, non lo metto neanche in dubbio”, ha aggiunto. “Mentre mi avvicinavo a Sophie sapevo perfettamente che avrei perso Greta, ma sono andato avanti”.

“Se pensi che le cose siano chiuse, è bene che tu lo dica. Vedi tu com’è la situazione perché altrimenti stai facendo un disastro qua – ha spiegato Aldo Montano -. Che sia chiusa da fuori può essere vero o può essere un messaggio mandato così, se invece sei convinto che sia chiusa da parte tua, la chiudi indipendentemente da come sia fuori”. Insomma pare di capire che questa relazione sia giunta al capolinea.

Gianmaria Antinolfi ha anche parlato a lungo con Sophie Codegoni e ha cercato di spiegare la sua situazione. “L’unica persona che ho guardato nei primi venti giorni sei tata tu, perché comunque avevo visto qualcosa in te… ad un certo punto mi sono ritrovato ad avere un feeling con te”, dice l’imprenditore napoletano che pare voglia spiegare che l’interesse nei suoi confronti non sia nato da un momento all’altro, ma ci ha riflettuto molto, giorno dopo giorno.





“Se io mi sono mosso nei tuoi confronti è perché già ho scelto la persona che mi può piacere in questo momento”, aggiunge Gianmaria che, impacciato e confuso, ammette di non esserlo riuscito ad affermare nel corso della scorsa puntata. “Forse ho già perso tutto ma, l’unica cosa che posso fare, è conquistare un minimo la tua fiducia. Dammi la possibilità di farlo”, spiega il gieffino che pare voglia instaurare un legame con la modella e aggiunge: “Io non voglio stare lontano da te, non voglio smettere di guardarti, non voglio smettere di parlarti… perché mi piaci”. Sophie ascolta attentamente le parole di Gianmaria senza far trapelare nulla dai suoi pensieri e conclude la conversazione con “Domani… Domani tocca a te!” invitandolo, così, ad esprimersi e a mostrare davvero chi è e cosa realmente vuole.

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip Sophie prende le distanze e a Miriana Trevisan dichiara: “Lui non è proprio il mio tipo, a livello caratteriale non rispecchia la persona che vorrei al mio fianco, e dal quale sono attratta. Io non lo vedrei mai come ipotetico mio fidanzato, perché è una persona che prende la situazione in mano”.