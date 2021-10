Continuano i problemi nella Casa del ‘GF Vip 6’ e stavolta ad essersi arrabbiata in modo furibondo è stata l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Sophie Codegoni. Non ce la fa più a dover fare i conti con questa persona, che le sta rendendo complicata la sua esperienza nel reality show. E durante la diretta dell’11 ottobre non è assolutamente da escludere che possano esserci dei confronti accesissimi. Il pubblico è in trepidante attesa per scoprire se una sorta di pace possa essere raggiunta o meno.

Sophie Codegoni si è anche soffermato sull’ex Matteo Ranieri nelle ore precedenti a questo suo nuovo sfogo: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”. Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Ma adesso deve fare i conti con una coinquilina, che le sta creando grattacapi.

Sophie Codegoni è sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi, che ha dunque instaurato con lei un buonissimo rapporto. Ma c’è una vippona che non ha visto di buon grado questo avvicinamento e a riferire tutto è stata proprio l’ex ‘UeD’: “Sono giorni che prova ad umiliarmi. Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi. Sono stanca di dover sentire questi giudizi da parte sua. A me la copertina non mi interessa. Perché lei quante ne ha fatte?”.





Sophie Codegoni ce l’ha proprio con la compagna di avventura, Soleil Sorge: “Ieri mi ha pure dato del comodino. Se lei sta rosicando perché il suo ex non le dà più attenzioni, io inizio a pensare che quando lei ha detto ‘l’unico contenuto di Gian al GF sono io’ sbagliava, perché l’unico contenuto di Soleil Sorge è Gian. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più”. Vedremo dunque se Soleil vorrà replicare a queste parole di Sophie e se si innescherà un nuovo clamoroso litigio.

A far discutere è stata anche Jo Squillo per queste sue dichiarazioni: “Mio padre era ghiotto di latte, infatti è diventato sordo. La caseina è una colla, e infatti gli ha collato le orecchie”. Molti utenti sul web a tal riguardo si sono indignati e hanno chiesto alla produzione e al conduttore del programma, Alfonso Signorini, di mettere un freno alle frasi di Jo Squillo anche perché non è la prima volta che accada questo.