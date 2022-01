Nella casa del GF Vip 6 Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi l’ex tentatore di Temptation Island si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni per fare una vera e propria proposta

“Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano. Dopo un primo momento di imbarazzo, Sophie ha annuito e i due si sono scambiati un bacio tra gli applausi dei concorrenti. Dopo il tira e molla con Gianmaria Antinolfi – che un paio di giorni fa si è baciato con Federica Calemme – l’ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata ad Alessandro Basciano.

GF Vip 6, Sophie Codegoni arrabbiata per la battuta di Jessica Selassiè

L’ingresso di Alessandro Basciano ha destabilizzato il rapporto che si era creato tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, che aveva iniziato a interessarsi all’ex volto di Uomini e Donne e si era detta delusa dal comportamento dell’amica. Una nuova lite tra le due, colpa di una battuta fatta da Jessica che ha scatenato anche una nuova discussione tra Sophie e Alessandro.





Sophie ha raccontato la lite ad alcune vippone: “In ogni nostra discussione in realtà c’è di mezzo Jessica. Ieri, Alessandro stava allungato sul divano, lei è passata dicendo che stava dormendo senza mutande. Lui gli ha chiesto giustamente come faceva a saperlo, lei gli ha risposto che se le toglie sempre durante la doccia. Che lei è sempre molto attenta. A un certo punto Alessandro ha detto: ‘Chi mi accompagna di là?’ Io ho risposto ‘che ti serve l’accompagnatrice?’ Lei ha risposto: ‘magari gli rimetti le mutande’. Io le ho detto che gliele poteva rimettere lei, io le mutande a un uomo non le metto. Cioè se le mette da solo ma che discorso è”.

“La brutta figura ce la fa lei. – ha detto Sophie Codegoni ad Alessandro Basciano – Se tu ti togli le mutande oppure no dopo la doccia a me non me ne frega niente perché non lo guardo. E le mutande te le metti da solo! Se lei vuole fare la battuta che te le mette lei per me la figura di merd* la sta facendo lei. Per me quella battuta è veramente ridicola: ‘metto io le mutande ad Ale?’, mi devo arrabbiare per una frase del genere? Mi viene da dire soltanto ‘poverina ma a che uomini sei abituata che gli metti le mutande?’. Io neanche se mi pagano”. Dopo la discussione i due hanno chiarito e nella casa del Gf Vip 6 è tornata la pace.