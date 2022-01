“Ce l’ha con lei”. GF Vip, Sonia Bruganelli sotto accusa: i fan della concorrente hanno notato tutto

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha insinuato che a Barù Gaetani piaccia molto Soleil Sorge, nonostante ci siano molti fan che credono che il gieffino stia approfondendo la conoscenza con Jessica Selassiè. Tuttavia durante le nomination è arrivato un vero e proprio colpo di scena. Le sorelle etiopi hanno nominato proprio Barù. La prima è stata Lulù Selassiè che ha provocato e ha detto: “Se ti piace Jessica dillo, non ti devi nascondere!”. Lulù e altre gieffine hanno approfittato del momento delle nomination palesi, per invitare Barù a farsi avanti.

Anche Alfonso Signorini ha cercato di approfondire la questione. “Jessica ti piace o ci giochi?”, ha domandato e Barù Gaetani ha dato finalmente la sua risposta: “Siamo nella stessa casa e ho un rapporto civile”. Quando il conduttore gli ha chiesto: “Ma c’è speranza?”, Barù ha affermato: “Non si può sapere, mi dovete dare del tempo”. Quindi Alfonso Signorini ha si è rivolto direttamente a Jessica Selassiè dicendole: “Barù ti ha lanciato un messaggio che non è proprio un no. Lascia la porta aperta”.

In tutti i casi Barù Gaetani non si è sbilanciato più di tanto e ha confessato di trovare attraente anche Soleil Sorge. Sonia Bruganelli è intervenuta per far notare come Barù la stesse difendendo perché innamorato segretamente dell’italo-americana. L’espressione di Jessica è stata di puro fastidio e molti non si sono sorpresi nel vedere la principessa etiope dare la Nomination a Barù. “Lo nomino perché sono una provocatrice”, ha affermato la principessa.





Dopo la puntata i fan di Jessica Selassiè si sono scagliati contro Sonia Bruganelli a causa di alcuni like che l’opinionista del GF Vip avrebbe messo ad alcuni pareri di Twitter che tiravano in ballo proprio le dinamiche della diretta parlando di “branco” che avrebbe nominato Barù solo perché l’opinionista l’avrebbe spinto a provarci con Soleil. “Sonia non sopporta proprio Jessica”, scrive un utente. “Sonia torna a Dubai”, ribatte un altro.

Insomma alcuni like di Sonia Bruganelli non sono piaciuti ai fan di Jessica Selassiè e lo hanno fatto notare sui social. Anche la scelta di salvare Soleil Sorge non è piaciuta al popolo del web: “Sonia con le parole che ha detto e con i like messi contro Jessica vuole disgregare il fandom che ora sembra essere più grande e potente, sperando di riabilitare Soleil che ormai ha perso consensi. Non facciamo il suo gioco e mettiamoci a salvare Barù come non mai”.