“Esce dalla casa” Spunta il nome del prossimo eliminato: fuori dal GF Vip è tutto chiaro

Dopo lo stop di venerdì scorso Alfonso Signorini è pronto a tornare in diretta con un’altra puntata del GF Vip 6. I vipponi in nomination sono tre: uno di loro sarà eliminato ma ci sarà un nuovo ingresso nella casa. Si tratta di Alex Belli, ex concorrente squalificato per non aver mantenuto le distanze con la moglie Delia Duran durante uno dei tanti incontri avvenuti nel corso di questi mesi.

L’annuncio è arrivato nella scorsa puntata del Gf Vip 6. Alex è stato mandato in quarantena dal Grande Fratello e presto farà il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia e resterà due settimane. “Il Grande Fratello ha una proposta per te caro Alex”, aveva annunciato il conduttore.

GF Vip 6, Gianluca Costantino eliminato dalla casa: il sondaggio

“Il GF vuole che tu torni in Casa per qualche giorno e metterai fine a questo film, a questa soap d’amore. E deciderai se scegliere Delia o Soleil. Non avrai molto tempo e da questa sera ti chiudi in quarantena”, aveva comunicato Alfonso Signorini durante la diretta. In studio, ma anche fuori, la notizia non non aveva raccolto il consenso di tante persone, a partire due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. “Questo è scandaloso. Tu entri e io ti asfalto”, aveva detto criticamente Adriana.





Anche Aldo Montano e molti ex concorrenti del reality hanno criticato la scelta del GF Vip di far rientrare Alex Belli in casa, soprattutto perché l0ex gieffino non è uscito con un televoto, ma è stato squalificato per aver violato il regolamento. In passato, infatti, chi veniva squalificato non poteva neanche assistere in studio alla puntata in diretta. Ma torniamo a quello che potrebbe accadere durante la puntata di lunedì 14 febbraio. I nominati sono tre: Kabir, Gianluca e Antonio dovranno scontrarsi al televoto e uno di loro dovrà abbandonare la casa.

Il sondaggio di ieri (oggi non ne ho visti) è il seguente:

– Antonio Medugno 50%

– Kabir Bedi 37%

– Gianluca Costantino 13%

Il fandom di Soleil, anche se sembra imperversare qui on Twitter, nella realtà è sempre più ininfluente.

Il pubblico che ha partecipato al sondaggio di Grande Fratello ForumFree ha votato il concorrente che vuole salvare e Antonio Medugno ha ottenuto la percentuale più alta (50,45%). Il secondo è stato Kabir Bedi con il 37,31% dei voti. Ultimo è Gianluca Costantino con il 12,24% delle preferenze. Secondo i sondaggi sarebbe proprio Gianluca, personal trainer e migliore amico di Alessandro Basciano, a rischiare l’eliminazione.