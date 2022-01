“Se entra Delia…”. Soleil, dopo questa il pubblico del GF Vip si aspetta di tutto e di più. Mai così spinta

Delia Duran sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Dovrebbe fare il suo ingresso nella puntata di venerdì 14 gennaio e tra i vipponi già si parla di lei. La showgirl venezuelana ha deciso di prendersi una pausa da Alex Belli a causa del rapporto che ancora lega l’attore a Soleil Sorge. “Stai ancora a fare post su Soleil, quando io sono tre mesi che sto soffrendo a causa tua”, ha tuonato Delia Duran che nelle settimane passate è entrata in Casa più volte per riprendersi il marito.

“Entrare nella casa del Grande Fratello mi aiuterà a decidere cosa devo fare della mia vita”. È questo il motivo per cui Delia Duran vuole entrare nella Casa ed è molto probabile che possa cercare lo scontro con Soleil Sorge. “Ci sono stati alti e bassi a prescindere da tutto, io mi sono presa una pausa con Alex perché continuavamo a litigare e continuava imperterrito a dirci delle brutte cose. Ho deciso di prendere il mio spazio e di riflettere perché mi sono rotta le scatole di tutte queste storie”, ha detto Delia Duran

La showgirl venezuelana ha poi proseguito: “Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l’amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d’animo”.





Nelle ultime ore in Casa si è parlato nuovamente di Delia Duran e lo ha fatto Soleil Sorge. L’influencer ha ammesso che non rifiuterebbe l’idea di un rapporto a tre, magari con Delia e il marito. “Tu ce la faresti a stare in una troppia?”, chiede senza mezzi termine Sophie Codegoni La “troppia” è un rapporto a tre con un uomo e un’altra donna. La risposta di Soleil Sorge arriva subito anche con una precisazione: “Se mi piace anche la donna sì”.

Esempio di battuta di Jessica.

Sophie "tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)"

Soleil "se mi piacciono entrambi si!"

Jess "venerdì lo scopriremo!" spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn January 14, 2022

Mentre Soleil Sorge e Sophie Codegoni parlano si aggiunge Jessica Selassiè che fauna battuta: “Vabbè, lo scopriamo venerdì allora”. La principessa etiope si riferisce alla puntata di venerdì 14 gennaio, nella quale dovrebbe fare il suo ingresso nella casa proprio la moglie di Alex Belli e magari Soleil potrebbe tentare con lei la strada del rapporto a tre, anche se frena: “Con Delia non credo. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera”.