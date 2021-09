“Ciao str***”. GF Vip 6, la tensione si respira dalle prime ore. Soleil Sorge ha già puntato la sua ‘nemica’

Prima puntata del GF Vip 6 è già tante polemiche. La nuova edizione si annuncia infuocata. Ieri sera il primo assaggio. Ad accendere i riflettori e catalizzare l’interesse dei telespettatori due concorrenti: Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tra l’ex di Mario Balotelli, che nel corso della serata ha parlato anche del suo ex, e l’ex Uomini e Donne, non sembra correre buon sangue. A innescare la bomba poi c’ha pensato Alfonso Signorini che ha spiegato a Soleil come Raffaella avesse visto di traverso il suo ingresso nella casa.



Prima di loro però le luci del GF Vip 6 si erano accese sull’ex Temptation Island Tomasso Eletti. Al momento dell’entrata nella casa di Ainette Staphens, la nota “gatta nera” del game show di Italia 1 “Mercante in fiera”, si era lascia andare a questo commento in diretta: “Che bella topa”. Tutti, Alfonso Signorini compreso, hanno finta di non sentire ma il pubblico ha sentito eccome e su Twitter i commenti negativi si sprecano.



Tornando a Soleil e Raffaella Fico. Tutto è successo durante la prima nomination del GF Vip 6. Soleil nomina Raffella e subito si scatena la bagarre. “Prima di entrare qui, mi era antipatica, poi però dopo averla vista nella Casa mi ero persino ricreduta”, sbotta Raffaella. “Forse mi sbagliavo”, conclude. Soleil si era giustificata spiegando di aver fatto la sua scelta per esclusione concludendo con una frase fuori luogo.







“Bye Bich”, ovvero “Ciao Stonza”, che non piace affatto alla Fico. “Per fortuna che tra donne bisogna essere solidali, non mi sembra carino dire certe cose davanti a tutti. È perfida”. Di squalifica non se ne parla. Con una nota diffusa nei giorni scorsi infatti il GF Vip 6 aveva fatto sapere che il politically correct sarà trattato diversamente.



“Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata”. Insomma, se questo è il buongiorno, il GF Vip 6 regalerà davvero molte molte sorprese.