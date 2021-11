Incredibile rivelazione su Soleil Sorge, una delle maggiori protagoniste dell’attuale edizione del ‘GF Vip’. In attesa di ciò che avverrà in puntata, sui social stanno emergendo dei retroscena che, se confermati, sarebbero davvero clamorosi. La gieffina non sa nulla di questi rumor, ma non è da escludere che qualcuno vicino a lei possa intervenire per chiarire questa situazione inedita. Come riportato da ‘Blasting News’, per lei si sarebbero attivate alcune persone, che la vorrebbero aiutare in tutti i modi.

Qualche ora fa invece ad attaccarla è stata Katia Ricciarelli. Durante un momento di gioco, ha chiamato per ben due volte Soleil Sorge “brutta tr*a”. E a quanto pare, come notato dagli utenti di Twitter che hanno subito sottolineato e commentato in massa l’accaduto, non è neanche la prima volta. La cosa ha indignato notevolmente gran parte del web, in primis ovviamente i fan dell’italo americana. Invocati dei provvedimenti immediati da parte degli autori del reality show di Alfonso Signorini.

In particolare, una fanpage che segue costantemente le vicende legate a Soleil Sorge nella Casa più spiata d’Italia ha rivelato un aneddoto molto preciso. Difficile immaginare che possano arrivare delle conferme, ma è stato tirato in ballo lo staff dell’ex di ‘Uomini e Donne’, che potrebbe difendersi da queste voci. Ricordiamo che Soleil rischia di andare via dal programma, essendo al televoto con Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo. E le persone che sono al suo fianco avrebbero organizzato una cosa specifica.





Stando a quanto appreso da ‘Blasting News’, su Twitter è comparso questo messaggio su Soleil Sorge: “Lo staff di Soleil ci ha appena detto che se salvate Soleil e mettere nei commenti lo screen avrete la possibilità di fare una cena con lei, votate e tentate la sorte”. In questa maniera potrebbero giungere migliaia e migliaia di voti in favore della ragazza. In tanti infatti sognano di poterla incontrare dal vivo e per alcuni di loro si potrebbe materializzare questa possibilità, al termine del ‘GF Vip 6’.

Intanto, Amedeo Goria ha scritto una lettera a Giucas Casella e ha parlato di Soleil Sorge: “Dietro al tuo fare stralunato si nasconde un giocatore che vuole vincere. Dicevi di essere mio amico ma hai sempre votato per eliminarmi. Così, anche per colpa tua, non ho potuto conoscere meglio Soleil, il mio sogno proibito”. Chissà se non si confronterà con lei in diretta.