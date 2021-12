Il giorno dopo l’uscita di Alex Belli dalla casa Soleil Sorge continua ad essere nel centro del mirino. Tanti i commenti su di lei dopo la puntata di ieri. L’ex Uomini e Donne non ha brillato per grazia ed eleganza, e tra i più critici c’è stata Miriana Trevisan. Prima della showgirl anche Davide Silvestri ha usato parole dure durante un colloquio con Katia Ricciarelli. Se Katia ha detto: “Quella che ci è andata di mezzo è stata lei. È una ragazza di 25 anni, avrà tante colpe ma si è trovata in mezzo”, Davie ha replicato netto.



“Katia, secondo me ci hanno giocato entrambi. Ha fatto comodo a entrambi”. Una bordata bella e buona verso Soleil Sorge. Poca roba in confronto a quanto scaricato contro di lei da Miriana Trevisan. “Per me Soleil non è una vittima. Adesso deve farsi consolare. Io ti do un bacio, sono lì che ti abbraccio, ci sono anch’io o no? E poi a me viene sempre in mente come ha trattato Delia in studio, che in quella situazione era la parte lesa. Io l’ho vista tanto sciupata. Io l’ho vista veramente sofferente. È molto provata. Ma poi il bacio così oggi dai”.



E ancora: “Una roba delirante. Perché noi dobbiamo pensare a Soleil Sorge, quando lei non ha pensato a quella donna lì fuori? Alex è stato anche influenzato. Chi è il manipolatore? Chi è la vittima? Chi è il carnefice? C’è una gran confusione. Non bisogna mettere Soleil da parte, ma bisogna farla crescere”. Diviso il pubblico sui social.







“Così parlò quella che un paio di settimane fa voleva fare pace con Soleil Sorge dopo che a modo sua era stata cattiva con lei…ma soleil Coerente cm è gli ha detto che per lei Miriana è falsa e si aggrappa al gruppo….e ora a biagio”. E ancora: “Le cose si fanno sempre in due … a lei piaceva eccome altrimenti si sarebbe ribellata invece al contrario si strusciava …”.



“Rosica Miriana.. forse ti brucia xk nessuno ti caga? A casa a un figlio da la Santa entra uno dopo 10 minuti sotto le coperte..”. Insomma, le posizioni non sembrano così delineate fuori la casa. E sono tanti quelli che spezzano una lancia in favore di Soleil Sorge.