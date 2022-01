Scintille in diretta tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. L’ingresso al GF Vip 6 di Delia Duran ha scombussolato i già precari equilibri della casa e ha fatto scricchiolare l’amicizia, che sembrava indissolubile, tra l’influencer italoamericana e l’ex Miss Italia.

Durante la diretta di venerdì 28 gennaio Manila Nazzaro ha dovuto fare la nomination palese e ha scelto di nominare l’ex amica, accusandola di non chiedere mai scusa anche se le sue battute sono pungenti. Soleil Sorge ha deciso di non ricambiare la nomination e di votare Delia Duran e durante la pubblicità le due hanno avuto uno scontro molto acceso.

“Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti”.





“Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non è hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. – ha continuato Soleil Sorge – Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate”.

“Soleil tanto la vittima sei sempre tu ogni volta”



MIODIO MANILA COSA TI È SUCCESSO AMIAMO VEDERLO #jeru #gfvip pic.twitter.com/Go16SJdQJ0 January 28, 2022

A questo punto Manila Nazzaro è sbottata contro l’ex amica: “Nemmeno tu hai voluto chiarire. Non è vero che agisco di circostanza, io mi schiero per le cose vere! Basta hai stancato. Io sbaglio eccome, ho sbagliato a valutare le persone… Ci sono rimasta male di alcune tue cose, stop. Sono rimasta ferita e lo dico. Tanto non ti si può toccare che scatti. Io guardo quello che faccio, piuttosto pensa a quello che fai tu”.