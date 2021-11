“Si deve vergognare”. Soleil Sorge, che scivolone al GF Vip: tutti contro la frase choc su Miriana Trevisan

Soleil Sorge è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’influencer italoamericana è una delle concorrenti più amate, ma anche odiate, di questa edizione e sicuramente è quella che, insieme ad Alex Belli, è riuscita a creare molte dinamiche all’interno della casa.

Ultimamente le critiche sono arrivate anche per alcune dichiarazioni fatte su Gianmaria Antinolfi, con il quale in passato ha avuto una breve relazione. Soleil Sorge ha puntato il dito contro l’imprenditore dipingendolo come un falso che per darsi arie e pur di mostrarsi ricco ”mangia pasta e piselli e compra al discount”. Parole che ovviamente avevano innervosito il diretto interessato, ma anche alcuni vip.

GF Vip, Soleil Sorge, tutti contro la frase su Miriana Trevisan

Le polemiche però non sono finite, perché venerdì 26 novembre Soleil Sorge si è lasciata sfuggire una frase che ha letteralmente gelato i telespettatori del GF Vip 6. Quando l’influencer si è accorta che nella piastra erano rimaste incastrate delle extension, ha chiesto alle coinquiline di chi fossero ma per richiamare l’attenzione di Miriana Trevisan ha alzato la voce svegliandola.





“Mi hai svegliata facendomi paura, non urlare mai più così il mio nome!“, ha detto Miriana Trevisan, svegliata di soprassalto durante un sonnellino. “Ma in questa casa urlano sempre tutti, lo faccio io e devi rompermi? Non sapevo che dormissi, è l’una del pomeriggio!. Basta, smettila di parlarmi, stai solo rosicando. Capisco la menopausa ma stai calma zia!“.

Questa ultima frase ha gelato anche le altre inquiline, tanto che Patrizia Pellegrino ha cercato di placare gli animi. “Soleil che dice a Miriana “capisco la menopausa…” Detto ad una donna a cui è stato da poco tolto l’utero e ha rischiato molto durante l’operazione, io non ho davvero parole”, si legge sui social.

E ancora: “Quando Alex imputava il nervosismo di Sole con raggi alle mestruazioni tutti indignati. Ora la loro protetta tira in ballo la menopausa in una discussione (che se vogliamo è anche una fase delicata per una donna).. Ehhh ma nel 2021 ancora non si può parlare di MENOPAUSA”, “La grande donna che rispetta le donne ha detto ad una donna di cui si sa benissimo cosa ha vissuto “se sei in menopausa calmati” peccato che per il suo carattere di merda da bulletta americana non ci siano giustificazione”.