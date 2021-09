“Sbugiardata”. Ora che è al GF Vip Soleil Sorge è stata scoperta. Ed è bastato davvero poco

La partecipazione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 è stata fin da sucito chiacchierata. La vippona è diventata famosa a Uomini e Donne, dove aveva conosciuto e conquistato Luca Onestini, che l’aveva scelta durante la puntata finale. Ma le cose non erano andate per il meglio, perché mentre Onestini si trovava al Grande Fratello Vip, lei aveva iniziato a frequentare l’altro tronista, Marco Cartasegna, con il quale poi si è fidanzata.

Poi è stata la volta di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, ma anche in questo caso la relazione non ha funzionato e Soleil Sorge aveva spiegato i motivi che l’avevano costretta a lasciarlo. “Jeremias? Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi”. “Poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. E allora bisogna amare prima se stessi, e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle speranze riposte nel rapporto. Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”, aveva raccontato.

Soleil Sorge sbugiardata dopo la presentazione al GF Vip 6

Dopo la fine della storia con Jeremias Rodriguez Soleil Sorge è sparita dalla televisione per ritornare prepotentemente nel 2021 con il Grande Fratello Vip, dove fin da subito ha mostrato gli artigli nominando Raffaella Fico con una motivazione che ha fatto discutere non poco: “Le altre non potevo nominarle, ognuna per un motivo diverso” ha spiegato l’influencer per poi concludere con “Bye Bicht”, ovvero “Ciao Stro**”.





Dopo il caso della presunta bestemmia, Soleil Sorge è stata smascherata dal quotidiano Fanpage. Nel video di presentazione del GF Vip6 la modella si è presentata come ‘giornalista’, ma pare che il suo nome non sia presente nell’elenco dell’Ordine dei giornalisti.

“Magari è un nostro errore, – si legge sul quotidiano online – e restiamo a disposizione della “collega” Soleil Anastasia Sorge, ma il suo nome non figura in nessuna delle categorie dell’elenco dell’Ordine dei Giornalisti. Tutte le combinazioni sono state provate: Sorgé, Sorgè, Sorge. Abbiamo provato persino il cognome d’arte – hai visto mai? – “Stasi”. Niente. Non c’è traccia di Soleil tra gli iscritti all’albo dei giornalisti. E allora, la domanda sorge spontanea: perché la modella, influencer, attrice, si è dichiarata pure giornalista?”.