“È meglio se la pianti…”. GF Vip 6, caos nella notte. Soleil Sorge lo fa davanti a tutti, Gianmaria furioso

Sale la tensione nella casa del GF Vip 6. A poche ore dalla nuova puntata prime scintille tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Per Alfonso Signorini sarà difficile stasera fare da ago della bilancia. Tante le novità attese stasera a cominciare, come detto, dai nuovi protagonisti. Tra i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia, ci sarà Jo Squillo. Spazio anche all’arrivo di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani.



Attesa anche per l’arrivo di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, la quale è stata già criticata da Soleil Sorge che ha parlato di presunte strategie che la ragazza avrebbe messo a punto con Fabrizio Corona per emergere all’interno della casa. Entrerà nella casa del GF Vip 6anche Miriana Trevisan, ex protagonista di Non è la Rai e in passato anche valletta per diversi anni nei quiz condotti da Mike Bongiorno. Infine tra gli altri nuovi volti ci saranno Giucas Casella, l’attore Davide Silvestri e Andrea Casalino.



Infine il modello di Moschino Sami Youssef, uno dei grandi outsider del reality. Intanto, come detto in apertura, ieri sono volati i primi stracci tra Solei e Gianmaria, un tempo fidanzati. “Abbiamo litigato, abbiamo avuto delle discussioni e ci siamo allontanati. Lei ha provato a richiamarmi ma io ho chiuso i rapporti”, aveva spiegato Gianmaria.







E ancora: “Sono stato innamorato di Sole, ma lei mi ha sempre detto di non volere una relazione, diceva sempre che non stavamo insieme e che non era pronta ad avere una storia”. Nella notte del GF Vip 6 però l’ex di Belen si è lasciato andare a una confessione con Alex Belli. “Non mi piace questo gioco con lei, non riesco mai a capire dove finisce la provocazione e dove inizia qualcosa che c’è ancora”.



Insomma, Soleil Sorge e tutti i fan del GF Vip 6 sono avvisati. Lei da parte sua per ora non entra nel merito. Certo è che l’attenzione è tutta su di lei. Dopo essersi dichiarata giornalista, senza che il suo nome figuri in nessuno degli elenchi dell’Ordine, e aver pronunciato un’imprecazione passabile quasi per bestemmia, l’influencer è pronta a sfoggiare tutti i lati della sua forte e spavalda personalità. I primi litigi, infatti, non sono tardati ad arrivare, a cominciare da quello con Raffaella Fico durante le nomination.