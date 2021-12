Anche la puntata del 27 dicembre del GF Vip 6 è stata caratterizzata da momenti di alta tensione con uno scontro tra due vipponi, ovvero Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Ad aver fatto scatenare l’ira dell’ex corteggiatore di UeD è stata la nomination subita da Gianmaria Antinolfi.

“Ieri sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma sarà il tempo a farci avvicinare. Però ora lo nomino”, ha detto l’imprenditore napoletano. E questo gesto non è piaciuto affatto all’ex volto di ‘Uomini e Donne’, che ha spiegato le ragioni del suo nervosismo ad Alfonso Signorini. “Alessandro l’ha presa male perché l’ho nominato, ma abbiamo iniziato il rapporto ieri sera”, ha spiegato Gianmaria Antinolfi.

GF Vip 6. Soleil Sorge svela il segreto di Gianmaria e Alessandro

“Allora sei un incoerente e porti rancore. Io per tutelare il rapporto che ho con te non ti ho nominato, va beh, vuoi giocare? Divertiti e gioca”, aveva detto Alessandro Basciano. Poco dopo pare che tra i due sia tornato il sereno e in queste ore è stata Soleil Sorge a raccontare un retroscena sui due compagni di avventura. “Ma la volete sentire l’ultima che ho scoperto? Io sono peggio di Gossip Girl. Eva mi ha detto ‘non sai cosa ho saputo Sole’. In pratica Ale aveva un segreto con Gianmaria, ma l’ha rivelato ad Eva”, ha detto Soleil Sorge a Davide e Giacomo.





“Sapete che Gianma e Ale non avevano un buon rapporto… – ha detto ancora Soleil – Però si sono avvicinati qualche giorno fa e in sauna si sono detti qualcosa. Si è trattato di una chiacchiera di un’oretta e infatti noi non capivamo come mai Ale ce l’avesse così tanto con Gian perché è stato nominato da lui. Il fatto è che loro in puntata non hanno detto una cosa importante”.

Poi Soleil Sorge ha svelato il segreto di Gianmaria e Alessandro: “Quando è andato in sauna da Ale, loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’. Quindi poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro!”.