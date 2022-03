Nella casa del GF Vip non mancano i colpi di scena. Nella puntata di ieri le eliminazioni sono state due: prima Manila Nazzaro, sconfitta al televoto da Barù che vola in finale, poi Sophie Codegoni che ha finalmente riabbracciato il suo compagno. Tra i grandi protagonisti della serata c’è stato Manuel Bortuzzo, il nuotatore si è lasciato andare ad una confessione spezza cuore che ha commosso tutti. “Considero il GF Vip una sfida vinta. Credo che facendo vedere la quotidianità, la normalità di un ragazzo disabile, posso avere mostrato tante piccole cose che forse prima non si sapevano”.



“Preferisco il termine disabile a diversamente abile, perché le cose bisogna dirle per come sono, senza paura. Non c’è niente di sbagliato in questo”. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto come sarà la sua vita con Lulù, Manuel Bortuzzo nello studio del GF Vip ha spiegato che è certo che con la forza del loro amore riusciranno a superare tutti gli ostacoli: “Non sarà facile, ma con la forza del nostro amore riusciremo a fare qualsiasi cosa”.



E ancora: “Però ad esempio, quando entro in macchina, deve mettere la carrozzina nel bagagliaio e poi ritirarla fuori quando devo scendere e metterla vicino alla portiera. Vorrei portarla al mare, ma questa carrozzina sulla sabbia non va avanti. Ci sono spiagge attrezzate, non tutte purtroppo. Basterebbe mettere delle passerelle e potrei arrivare vicino all’acqua”.







Prima di Manuel al GF Vip era stata Soleil Sorge a lasciare tutti senza parole. Rientrata in Casa dopo l’eliminazione polemica dei giorni scorsi (con tanto di accusa di brogli da parte di Dayane Mello) si è comportata in maniera totalmente diversa da come Alfonso Signorini si sarebbe aspettato. Quest’ultimo ha perso la calma quando nota che l’ormai ex gieffina non ha alcuna intenzione di discutere o avere un confronto negativo nella Casa di Cinecittà.



Tanto che più di qualche fan del GF Vip si è chiesto sui social se Soleil Sorge non fosse ‘impazzita’ o se nella Casa stesse soltanto recitando. Soleil che ha detto: “Avevo tantissime cose da dirvi. Siete meravigliose! Chi l’avrebbe detto che avreste ricevuto una sorpresa da me? Vi bacio tutti! Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa. Innanzitutto, per farvi un grandissimo in bocca al lupo, perché siete alla fine”. Non una parola di più.