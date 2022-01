“Lasciatemi in pace”. GF Vip, Soleil Sorge: via la maschera. Crolla in lacrime dopo quello che è successo

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 6 non è festoso: i primi giorni del 2022 sono stati caratterizzati da una serie di scontri tra i coinquilini che hanno messo a dura prova la resistenza di tutti, soprattutto di coloro che si trovano a Cinecittà da quattro mesi. La stanchezza si fa sentire e di conseguenza qualsiasi episodio è motivo di attrito. A lasciare scossi i vipponi la lite furiosa scoppiata fra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, lite che coinvolto poi anche Soleil Sorge e la maggior parte degli inquilini.

L’ennesimo diverbio tra le due si è consumato a tavola e nasce sulla scia delle discussioni emerse dopo la divisione della spesa in due gruppi, dietisti e tradizionalisti. Da un lato, infatti, ci sono alcuni concorrenti che hanno preferito spendere parte del budget settimanale per cibi più salutari e intendono preparare dei pasti a parte più leggeri, dall’altro chi continua a cucinare normalmente.

Katia Ricciarelli e Lulù stanno litigando quando la principessa Selassié le dice: “Vai a scuola”. La cantante controbatte con: “Vai a scuola tu. Al tuo Paese vai a scuola, che forse non ti hanno insegnato niente”. L’ultima frase di Katia Ricciarelli viene pronunciata con toni molto più bassi e, forse, pensava di non essere stata sentita. Ma la risposta di Lulù Selassiè non si fa attendere: “Io sono nata in Italia, primo. Secondo non ti permettere mai più, perché la gente ti ha abituata male”.





Soleil Sorge è intervenuta in difesa della soprano, ma gli strascichi della litigata si sono fatti sentire su tutti. L’influencer, dopo l’adrenalina del momento e allentatasi la tensione, è crollata in un pianto liberatorio. È rimasta per qualche minuto in silenzio, sola con i suoi pensieri, probabilmente a riflettere su quello che era accaduto. Si è seduta su un divano e mentre fumava le lacrime hanno rigato il suo viso. Insomma le liti e la tensione sono sempre più evidenti soprattutto per quelli che sono all’interno della casa più spiata d’Italia da settembre.

Carmen Russo ha provato a calmare gli animi e a gettare acqua sul fuoco nel tentativo di recuperare un minimo di serenità. Si è detta rammaricata per la situazione che si è venuta a creare nella casa del GF Vip, dopo la crisi della spesa. “Se è il finale di un discorso, di una scissione generazionale allora è una scusa. Se, invece, è un’esigenza quella di fare la spesa a parte, ci sono altri modi per farlo. Si può anche dire che ci sono otto persone che vorrebbero il pollo invece delle polpette”, ha spiegato nella stanza blu durante una conversazione con Jessica Selassiè.