Incredibile gaffe al ‘GF Vip 6’ di Soleil Sorge, che si è resa protagonista di una situazione imbarazzante nella Casa più spiata d’Italia. Il video che l’ha immortalata in quel momento inaspettato ha fatto il giro della rete ed è stato un vero e proprio assist nei confronti di coloro che non amano particolarmente la figura dell’ex ‘Uomini e Donne’ nel reality show. Infatti, sono arrivati commenti ironici e di critica contro la giovane, che però ha fatto di tutto per evitare che si notasse l’accaduto.

Intanto, prima di parlarvi nel dettaglio della vicenda legata a Soleil Sorge, è esplosa una bomba clamorosa su Katia Ricciarelli, che sarebbe impegnata sentimentalmente e pronta a fare il grande passo: “C’è una persona un po’ importante fuori dalla Casa e qui ho capito che è molto importante. Quando esco mi sposo”. Lo ha confidato durante una conversazione con Carmen Russo, durante la diretta di venerdì 10 dicembre. Ovviamente serviranno conferme per capire se ci sia davvero qualcuno.

Soleil Sorge ha deciso di divertirsi con il resto dei compagni e ha cominciato a destreggiarsi con la danza. L’episodio è avvenuto sabato 11 dicembre, ma solamente adesso il filmato è diventato praticamente virale e tutti lo stanno commentando. Ha cercato di farsi notare dal resto del gruppo con un ballo che pensava dovesse diventare indimenticabile, ovviamente in senso positivo. Certo, da dimenticare sarà davvero difficile, ma purtroppo per lei negativamente visto quanto successo.





Durante la coreografia di ballo, davanti agli altri vipponi, Soleil Sorge è inciampata ed è caduta per terra. Nonostante l’errore, ha provato ad andare avanti con il ballo ma tutti se n’erano ormai accorti. E queste sono state le reazioni dei telespettatori, dopo aver visto la sua caduta: “Che figuraccia, vedi sempre a fare la presuntuosa cosa succede”, “Vuole sempre strafare”, “Lei è convinta di essere Carla Fracci, che brutta figura che ha fatto”. E chissà se Signorini non riproporrà la performance durante la diretta del 13 dicembre.

Inoltre, è stato criticato anche Alex Belli, stavolta però dal compagno di avventura Davide Silvestri: “Ho smesso di credergli. La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex Belli prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”.