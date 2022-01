“Perché è entrata”. GF Vip, Soleil Sorge: nuova bomba sull’ingresso di Delia Duran. “Io so tutto”

Poche ore alla nuova diretta del Grande Fratello Vip e nella casa gli animi si scaldano: a far salire la temperatura è Soleil Sorge. L’ex protagonista di Uomini e Donne è uscita leggermente dalla story line del reality dopo l’uscita di Alex Belli ma non smette di mandare frecciate a volte pesantissime. Stavolta se l’è presa apertamente con Delia Duran, da poco entrata nella casa. Lo ha fatto parlando con Jessica Selassié e Giacomo Urtis: “Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so”.



Soleil Sorge se l’è poi presa con Jessica. Gli hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica […] Non è semplice cordialità quello che fate è proprio essere false”. Accuse rispedite al mittente: “Ma io c’ho parlato due volte, Quello che ho sempre detto gliel’ho detto anche perchè è il mio pensiero da sempre”. Poi Soleil ha continuato. “Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me”.



Poi Soleil Sorge ha continua: “Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro. A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me”.







Delia, da parte sua, per ora non risponde a Soleil Sorge. Le ore scorse, di sicuro, non sono state semplici neppure per lei. Dopo l’avvio tuoni e fulmini, è crollata e a Manila Nazzaro ha spiegato come si sente quando rivede quello che è successo tra il marito e Soleil Sorge: “Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere… Devo controllare anche questo”.



Quando Alex è uscito dalla Casa sembrava comunque che Delia lo avesse perdonato. Ma le coste non stanno esattamente così: “Non troviamo un punto d’incontro, per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo” ha spiegato la modella.