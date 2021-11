“Io me ne vado da qui”. GF Vip, Soleil Sorge è categorica: confessa tutto ad Alex Belli

Clamoroso colpo di scena in vista al ‘GF Vip 6’. Dopo la conclusione della puntata in diretta con Alfonso Signorini, nella giornata di sabato 27 novembre Soleil Sorge si è sfogata con Alex Belli e ha annunciato la volontà di abbandonare il reality show. Incredibile, ma vero perché ben presto potremmo vedere l’uscita di scena dell’ex ‘Uomini e Donne’. La ragazza ha spiegato i motivi che l’avrebbero ormai spinta a prendere questa decisione. Che sia irrevocabile o meno non è dato ancora sapere.

Intanto, nelle scorse Clarissa Selassié è scoppiata in lacrime davanti alle altre compagne di avventura. Stando a quello che ha raccontato alle coinquiline, è decisamente stanca di dover subire delle critiche e anche dei giudizi veri e propri solamente perché ha 19 anni: “Hanno visto che non sono la persona che si aspettavano e quindi si attaccano alla mia età. Perché la mia età deve essere un difetto?”, si è chiesa l’etiope. Che ha aggiunto: “Siccome sei piccola non puoi parlare, non puoi dire che hai sofferto”.

L’appuntamento in diretta non è piaciuto affatto a Soleil Sorge, che si è ritrovata nuovamente al centro dell’attenzione per il legame tra Alex Belli e Delia Duran. La moglie del vippone è infatti ritornata in trasmissione per avere un confronto diretto con lui, ma lei è stata convocata all’interno della Mystery Room. E questa decisione del padrone di casa non è scesa giù all’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. La quale ha annunciato l’intenzione di lasciare il ‘GF Vip 6’ a stretto giro di posta.





La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 13 dicembre, secondo quanto annunciato da Soleil Sorge qualche ora fa: “Pensavo in Mystery, non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua, cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli”. Il video del dialogo tra lei e Alex Belli è diventato virale e i suoi fan sono adesso preoccupati. E sperano comunque che possa cambiare idea.

Soleil "Pensavo in mistery di parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Son 2 mesi che sto qua a non so fare cosa.

Io sicuramente il 13 esco di quì"



Come darle torto?! Anche se parla o fa qualcosa, tutto in puntata è solo triangoli inesistenti! #gfvip pic.twitter.com/uUijPzM8qo November 27, 2021

Queste le principali reazioni del popolo della rete dopo la frase di Soleil Sorge: “Come darle torto? Anche se parla o fa qualcosa tutto in puntata è incentrato sui triangoli inesistenti”, “Il triangolo lo ha voluto Alex”, “Ma se lo sapevano già dell’ingresso di Delia, ci fanno scemi loro e gli autori?”, “Io spero davvero che vada via”, “Ma non penso proprio che Soleil decida davvero di andare via dal programma”.