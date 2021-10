“Devi lasciare la casa”. GF Vip 6, l’annuncio di Alfonso Signorini. Incredulità, lacrime e abbracci

Nuova puntata di lacrime e liti, anche in studio, del Grande Fratello Vip 6. L’ottava puntata è andata in onda venerdì 8 ottobre con la conduzione di Alfonso Signorini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che dopo il foto-gate che ha messo in mezzo Giancarlo Magalli sono tornate a punzecchiarsi.

Molte sorprese, tra lettere e incontri per i vipponi, ma anche un addio e le nuove nomination. Miriana Trevisan e Raffaella Fico se le cantano di santa ragione e portano un po’ di pepe alla puntata. Alex Belli ha incontrato il fratello, si è parlato di un passato flirt tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli e

anche questa settimana Alfonso Signorini ha deciso di fare una sorpresa a Francesca Cipriani.

GF Vip 6, chi è l’eliminato dell’ottava puntata

Il conduttore ha nuovamente invitato il fidanzato Alessandro, già ospite durante l’appuntamento di lunedì scorso, durante il quale Francesca Cipriani si è mostrata incontenibile, ai limiti della crisi isterica. Anche questa volta la showgirl è stata incontenibile e la scenetta andata in onda ha scatenato il web con meme e battute. Tempo anche di addii. Dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, Alfonso Signorini comunica il verdetto.





Tra Samy Youssef e Amedero Goria, è il modello il terzo concorrente che dovrà ufficialmente abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6. Accompagnato dai suoi compagnia d’avventura, dopo aver ricevuto un abbraccio di conforto da parte degli altri vipponi e dopo aver ritirato il biglietto, Samy si dirige verso la Porta Rossa dalla quale dovrà uscire per poter raggiungere il conduttore all’interno dello studio.

Doppia tornata di nomination, prima palesi e poi segrete. Dalle prime Raffaella Fico esce con quattro nomination, seguita da Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan con due. Un quadro confermato dalle nomination segrete. I tre vipponi dovranno vedersela al televoto, venerdì prossimo ci sarà il verdetto.